Едет только "политическая часть". Кого Украина отправляет на переговоры в США

Украинские переговорщики уже отправились в Соединенные Штаты

Переговоры о мире в Украине возобновляются, заявил президент Владимир Зеленский. Американская сторона выразила готовность продолжить переговорную работу по окончанию войны России против Украины, встреча переговорщиков пройдет в субботу, 21 марта.

Что нужно знать:

Состоялось уже три раунда переговоров в формате Украина США Россия

Работа должна была быть продолжена, однако с началом войны на Ближнем Востоке возник перерыв

На предыдущих встречах не удалось прийти к согласию по главному вопросу — территориальному

Украинская политическая часть делегации уже отправляется на переговоры, сказал Зеленский в вечернем обращении 19 марта. По его словам, "США готовы завершить эту войну".

Кто будет участвовать в переговорах

Президент добавил, что подробно обсудил переговорный процесс с секретарем СНБО Рустемом Умеровым, руководителем Офиса президента Украины Кириллом Будановым и лидером фракции СН в Раде Давидом Арахамией. Также во встречах примет участие первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица.

Наш приоритет – сделать все для достойного мира. Я благодарю всех, кто с этим помогает, – отметил Зеленский

Рустем Умеров – секретарь СНБО, был главой украинской делегации в предыдущих раундах переговоров. С сентября 2023 по июль 2025 года занимал должность министра обороны Украины.

Кирилл Буданов — действующий руководитель Офиса президента, который более пяти лет возглавлял Главное управление разведки Украины. Участвовал в предыдущих раундах переговоров.

Давид Арахамия — глава парламентской фракции "Слуга Народа". Политик как председатель крупнейшей фракции в Верховной Раде, среди прочего, отвечает за легитимизацию достигнутых договоренностей в парламенте.

Сергей Кислица – заместитель руководителя Офиса президента Украины. Также уже не в первый раз участвует в переговорах в формате Украина США Россия. В основном занимается урегулированием технических деталей: линии разграничения, статус территорий, контроль над ЗАЭС и т.д.

Почему трехсторонние переговоры откладывались

С началом войны на Ближнем Востоке внимание США сместилось на этот регион. Мирные переговоры между Украиной, США и РФ переносились несколько раз. Встреча планировалась на конец февраля, затем на начало марта, но ее снова отложили.

По словам Зеленского, разыгралась "целая Санта-Барбара". Из-за войны в Иране США готовы были провести очередной раунд переговоров только на своей территории. Украинская сторона сразу согласилась, но россияне были категорически против встречи в Штатах.

Трехсторонние переговоры Украина-США-Россия — хроника

Предыдущий (третий) раунд трехсторонних переговоров прошел 17-18 февраля в Женеве. Рустем Умеров рассказал, что обсуждения были сосредоточены на практических вопросах и механике возможных решений.

Предварительная встреча сторон состоялась в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) 4-5 февраля 2026 года. Первые переговоры в формате Украина-США-Россия прошли 23-24 января также в Абу-Даби. Обсуждения были сосредоточены на завершении войны и в дальнейшем процессе мирных договоренностей.

На всех трех встречах не удалось добиться согласия в главном вопросе. Речь идет об украинских территориях. Москва требует, чтобы украинские войска вышли из Донецкой области, для Киева это неприемлемо. На сегодняшний день единственный ощутимый результат переговоров — это обмены пленными.

Как сообщал "Телеграф", ранее Зеленский заявил, что испытывает "очень недобрые предчувствия" относительно мирных переговоров по Украине. Он объяснил, о чем идет речь.