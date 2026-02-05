Зустрічається з військовим: що відомо про особисте життя зірки "Тихої Нави" Анастасії Пустовіт

Анастасія не показує коханого у соцмережах

Зірка українського серіалу "Тиха Нава" Анастасія Пустовіт, на відміну від свого колеги Олександра Рудинського, вважає за краще тримати особисте життя подалі від публічної уваги. Актриса не розкриває ім’я свого обранця, відомо лише, що на початку повномасштабної війни він приєднався до лав ЗСУ.

Що відомо:

Анастасія Пустовіт зіграла у серіалах "Перші ластівки", "Шлях", Тиха Нава" та багатьох інших проєктах

Актриса не говорить про особисте життя, але 2024 року зізналася, що зустрічається з військовослужбовцем

Що відомо про особисте життя Анастасії Пустовіт

Зірка українських серіалів Анастасія Пустовіт зберігає приватність у питаннях особистого життя. Актриса ніколи не була одружена, але в 2024 році в інтерв’ю VIVA зізналася, що перебуває у стосунках із військовим. На той момент їхній роман тривав уже близько трьох років.

Перший рік було важко, особливо коли він був піхотинцем, у полях. Нині вже трохи легше. Дякувати Богу, ми маємо можливість бачитися. Анастасія Пустовіт

Ім’я свого обранця Пустовіт не назвала, але зазначила, що він пішов на фронт добровольцем із перших днів повномасштабної війни та служив на Запорізькому напрямку. Саме Запоріжжя стало місцем їхніх рідкісних зустрічей — за будь-якої нагоди актриса приїжджала туди, щоб провести з коханим хоча б трохи часу.

Анастасія Пустовіт у серіалі "Тиха Нава", Фото: anastasiia.pustovit_volunteer

Також Анастасія розповідала, що на початку вторгнення Росії разом із батьками близько двох тижнів провела в окупації у селищі під Києвом, де організувала волонтерський штаб. Зірка "Тихої Нави" активно включилася до цієї роботи, але потім почала поступово повертатися до акторської професії.

В інтерв’ю Пустовіт зазначала, що не могла дозволити собі жити за рахунок батьків чи коханого, тож крок за кроком поверталася до роботи та звичного ритму життя.

За словами актриси, саме сім’я та кохана людина стали для неї головною опорою у цей непростий час. Попри участь у закордонних проєктах, після роботи за кордоном Анастасія поверталася до України.

По-перше, моя сім’я залишається в Україні, мій хлопець – військовий – тут. А по-друге, у мене немає дітей, мені не потрібно нести відповідальність за когось меншого та піклуватися про його безпеку. Анастасія Пустовіт

У соціальних мережах зірка "Тихої Нави" не публікує світлин зі своїм обранцем. Свіжими подробицями особистого життя останнім часом актриса також не ділилася.

