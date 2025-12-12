Субсидію можуть скасувати з 5 причин: названа головна проблема
Втрата субсидії у більшості випадків причина цілком передбачувана, але може торкнутися навіть нужденної родини
Втратити призначену субсидію можна достатньо швидко. У Пенсійному фонді ретельно слідкують за дотриманням всіх правил.
Що потрібно знати:
- Субсидію можуть не продовжити, якщо є борг, зміни майнового стану, члени родини за кордоном
- ПФУ часто застосовує правила без урахування реальних життєвих обставин сімей
Після передачі субсидій Пенсійному фонду відмови почали з’являтися частіше, бо ПФУ надто буквально дотримується правил, прописаних у постанові КМУ №848 вважає юрист по перерахунку пенсії ЮК "Приходько та партнери" Любомир Кожухов. Він пояснив "Телеграфу", що основні відмови в продовженні субсидії в його практиці пов'язані із п'ятьма причинами:
- Борги за ЖКП, якщо заборгованість прострочена понад 3 місяці на суму від 680 грн.
- Майновий стан: велика квартира, дорогий автомобіль, суттєві вклади чи придбання валюти.
- Зміни, про які не повідомили протягом 30 днів — в доході, складі родини, місці проживання, про великі покупки.
- Є член родини, який понад 60 днів за кордоном, але врахований у домогосподарстві.
- У випадку, якщо обов'язковий платіж дорівнює або перевищує реальну вартість комунальних послуг.
За словами адвоката, головна складність у тому, що ПФУ формально застосовує правила без урахування реалій життя.
Орган холодно дивиться лише на формулу й пункти Положення, часто ігноруючи здоровий глузд та життєві обставини конкретної сім’ї.
