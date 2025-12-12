Субсидію можуть скасувати з 5 причин: названа головна проблема

Втрата субсидії у більшості випадків причина цілком передбачувана, але може торкнутися навіть нужденної родини

Втратити призначену субсидію можна достатньо швидко. У Пенсійному фонді ретельно слідкують за дотриманням всіх правил.

Що потрібно знати:

Субсидію можуть не продовжити, якщо є борг, зміни майнового стану, члени родини за кордоном

ПФУ часто застосовує правила без урахування реальних життєвих обставин сімей

Після передачі субсидій Пенсійному фонду відмови почали з’являтися частіше, бо ПФУ надто буквально дотримується правил, прописаних у постанові КМУ №848 вважає юрист по перерахунку пенсії ЮК "Приходько та партнери" Любомир Кожухов. Він пояснив "Телеграфу", що основні відмови в продовженні субсидії в його практиці пов'язані із п'ятьма причинами:

Борги за ЖКП, якщо заборгованість прострочена понад 3 місяці на суму від 680 грн.

Майновий стан: велика квартира, дорогий автомобіль, суттєві вклади чи придбання валюти.

Зміни, про які не повідомили протягом 30 днів — в доході, складі родини, місці проживання, про великі покупки.

Є член родини, який понад 60 днів за кордоном, але врахований у домогосподарстві.

У випадку, якщо обов'язковий платіж дорівнює або перевищує реальну вартість комунальних послуг.

За словами адвоката, головна складність у тому, що ПФУ формально застосовує правила без урахування реалій життя.

Орган холодно дивиться лише на формулу й пункти Положення, часто ігноруючи здоровий глузд та життєві обставини конкретної сім’ї. Любомир Кожухов, юрист по перерахунку пенсії ЮК "Приходько та партнери"

Раніше "Телеграф" розповідав, що рішення Пенсійного фонду щодо субсидії можна оскаржити. Для цього потрібно зробити два певні кроки.