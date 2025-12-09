Сигнали великої ескалації? Російські агенти націлились на важливі обʼєкти у Європі — FT

Дії Росії вважають елементом ширшої підготовки до можливого протистояння

Росія може готувати диверсії на залізницях та мостах у Європі. Спецслужби помітили незвичну активність і порівнюють її з діяльністю диверсантів СРСР часів холодної війни.

Що потрібно знати:

Європейські спецслужби бачать різке зростання активності російських агентів

Фіксують спроби запуску "сплячих" диверсантів.

РФ може тестувати європейські слабкі місця через серію контрольованих провокацій

Про пожвавлення російських агентів пише Financial Times. Посилаючись на голову великої європейської розвідагенції, повідомляється, що агенти оглядали автомобільні мости, припускається, що з метою замінування. Цікавлять їх і європейські залізниці.

Зростання кількості саботажів з російським слідом

Також повідомляється про спроби проникнення "сплячих" диверсантів. Подібні кроки розвідка все частіше сприймає як елементи ширшої стратегії, а не окремі інциденти. На тлі оцінок, викладених у секретній Спільній оцінці загроз НАТО 2023 року, дії Росії дедалі частіше розглядають як підготовку до можливого масштабного протистояння з Європою у найближчі роки. Події, які ще недавно здавалися дрібними диверсіями, нині тлумачать як серйозні сигнали ескалації, що для країн на кшталт Польщі вже дорівнюють новому рівню загрози для цивільного населення — співмірному з тим, який раніше становив ісламський тероризм.

Що думають в Європі про російську загрозу

Водночас чиновники та політики в Європі побоюються, що жорстка реакція на російські гібридні атаки може тільки зіграти Москві на руку й допомогти їй досягти своїх цілей. Експерти також наголошують, що публічні випадки — це лише верхівка айсберга. Експерт з Росії з аналітичного центру Chatham House Кір Джайлс вважає, що "якщо країна просто спише те, що сталося, на "гібридну війну", обмежившись суворими словами, то Росія просто продовжить робити те саме".

Нинішню ситуацію в Європі аналітики порівнюють із типовою "передвоєнною" фазою, про яку свідчать збережені матеріали чехословацької спецслужби, що відображають радянський підхід до диверсій. Російська військова розвідка, за даними FT, традиційно діє за принципом "розвідки боєм" — тестує слабкі місця супротивника через серію контрольованих провокацій. Саме так пояснюють і недавню хвилю появи дронів на території європейських країн, що почалася у вересні.

Раніше "Телеграф" розповідав про диверсії на залізниці в Польщі. У причетності до них підозрюють українців, які співпрацювали з російськими спецслужбами. Україна та Польща співпрацюють у запобіганні подібним випадкам.