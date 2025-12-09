Сигналы большой эскалации? Российские агенты нацелились на важные объекты в Европе — FT

Действия России считают элементом более широкой подготовки к возможному противостоянию

Россия может готовить диверсии на железных дорогах и мостах Европы. Спецслужбы заметили необычную активность и сравнивают ее с деятельностью диверсантов СССР времен холодной войны.

Что нужно знать:

Европейские спецслужбы видят резкий рост активности российских агентов

Фиксируют попытки запуска "спящих" диверсантов

РФ может тестировать европейские слабые места сериями контролируемых провокаций

Об оживлении российских агентов пишет Financial Times. Ссылаясь на главу крупного европейского разведагентства, сообщается, что агенты осматривали автомобильные мосты, предполагается, что с целью минирования. Интересуют их и европейские железные дороги.

Рост количества саботажей с российским следом

Также сообщается о попытках проникновения "спящих" диверсантов. Подобные шаги разведки все чаще воспринимаются как элементы более широкой стратегии, а не отдельные инциденты. На фоне оценок, изложенных в секретной совместной оценке угроз НАТО в 2023 году, действия России все чаще рассматриваются как подготовка к возможному масштабному противостоянию с Европой в ближайшие годы. События, еще недавно казавшиеся мелкими диверсиями, ныне толкуются как серьезные сигналы эскалации, которые для стран типа Польши уже равны новому уровню угрозы для гражданского населения — соразмерному с тем, который ранее составлял исламский терроризм.

Что думают в Европе о российской угрозе

В то же время, чиновники и политики в Европе опасаются, что жесткая реакция на российские гибридные атаки может только сыграть Москве на руку и помочь ей достичь своих целей. Эксперты также отмечают, что публичные случаи – это только верхушка айсберга. Эксперт по России из аналитического центра Chatham House Кир Джайлс считает, что "если страна просто спишет произошедшее на "гибридную войну", ограничившись суровыми словами, то Россия просто продолжит делать то же самое".

Нынешнюю ситуацию в Европе аналитики сравнивают с типичной "предвоенной" фазой, о которой свидетельствуют сохраненные материалы чехословацкой спецслужбы, отражающие советский подход к диверсиям. Российская военная разведка, по данным FT, традиционно действует по принципу "разведки боем" — тестирует слабые места противника из-за серии контролируемых провокаций. Именно так объясняют и начавшуюся в сентябре недавнюю волну появления дронов на территории европейских стран.

Ранее "Телеграф" рассказывал о диверсиях на железной дороге в Польше. В причастности к ним подозревают украинцев, сотрудничавших с российскими спецслужбами. Украина и Польша сотрудничают в предотвращении подобных случаев.