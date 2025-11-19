В Польщі масштабна операція через диверсію на залізниці. Чи дійсно причетні українці та що каже Зеленський

Україна готова співпрацювати з Польщею на різних рівнях та ділитися всією інформацією

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, під час якої вони обговорили підрив залізниці між Варшавою та Любліном у селі Міка. Сторони дійшли одного висновку: всі факти вказують на російський слід, і ніхто, крім росіян, у цьому не зацікавлений.

Що потрібно знати:

17 листопада було здійснено диверсію на польській залізниці

Зеленський і Туск домовилися про створення групи, яка працюватиме над запобіганням подібним ситуаціям з боку РФ

В Укрзалізниці вже вжили належних заходів щодо протидії таким диверсіям

Відповідне повідомлення було опубліковано у Telegram-каналі Зеленського. Він наголосив, що Туск поділився інформацією від своїх правоохоронних органів та розвідки щодо нещодавніх актів диверсій на польській залізниці.

Як з’ясувалося, соціальна платформа Telegram використовувалася для організації вибухової діяльності та запуску дезінформаційної кампанії проти України.

Я зазначив, що подібні вибухові дії щодня спрямовані проти України, зокрема й залізницею. В Укрзалізниці ми вжили належних заходів щодо протидії таким диверсіям наголосив президент України.

Інформація обох сторін збіглася: всі факти вказують на російський слід за цим. Ніхто, крім росіян, у цьому не зацікавлений.

Україна готова співпрацювати з Польщею на різних рівнях та ділитися усією інформацією. Ми домовилися про створення українсько-польської групи, яка працюватиме над запобіганням подібним ситуаціям з боку Росії в майбутньому підсумував Зеленський.

Що відомо про підрив

Вранці 17 листопада на залізничному шляху відбувся акт диверсії. Зафіксовано руйнування на ділянці Варшава-Люблін. Зауважимо, що лінія, де стався вибух, веде до кордону з Україною. Тому в мережі з’явилося чимало здогадів, що цим маршрутом нібито мали доставляти допомогу від НАТО нашій державі. Однак офіційно цю версію не підтверджували, Туск лише наголосив на важливості пошкодженої ділянки.

Міка на карті

За словами Туска, цей маршрут також має вирішальне значення для доставки допомоги Україні.

У Польщі говорять про російський слід у операції. Так, військовий експерт Артур Мічек написав: "Отже, у нас є підтвердження. Ми знову є мішенню атаки, ймовірно, з боку Росії".

"Польща зіткнулася з актами саботажу, безпрецедентними в новітній історії. У цій ситуації ні в кого не повинно бути сумнівів щодо того, як поводитися. І ніхто не повинен прогинатися під ворогів батьківщини. Служби діють. Одне можна сказати напевно: винні будуть притягнуті до відповідальності за цей акт агресії".

Як повідомляє RMF24, Генеральний штаб Війська Польського розпочинає загальнонаціональну операцію із забезпечення безпеки критично важливої інфраструктури в країні. В операції будуть задіяні сили територіальної оборони з усієї Польщі.

"Операція включатиме спостереження та патрулювання територій і місць, які можуть бути потенційними цілями для диверсантів. Сили територіальної оборони (ВОТ) отримають спеціальне обладнання для операції, таке як окуляри нічного бачення і безпілотні літальні апарати , які полегшать проведення операцій навіть у нічний час", — йдеться в повідомленні.

У Польщі невідомі підірвали залізницю

У той же час видання Wiadomosci пише, що Європейський парламент проведе дебати щодо актів саботажу в Польщі. Польські депутати Європарламенту лобіювали включення цієї теми до порядку денного Страсбурзької сесії. Наразі вони хочуть отримати резолюцію.

Дебати наступного середовища пройдуть відповідно до правила 169 Регламенту Європарламенту, яке не передбачає ухвалення резолюції. Це означає, що резолюція може бути ухвалена лише на грудневій сесії.

Згідно з висновками слідства, підозрюваними у диверсії нібито є двоє українців, які співпрацювали з російською розвідкою. У слідчих є імена та фотографії обох чоловіків. Один із них, ймовірно, був засуджений у травні судом у Львові за диверсії. Інший — мешканець Донбасу, колишній співробітник місцевої прокуратури, який втік до Білорусі. Передбачається, що обоє чоловіків восени перебралися з Білорусі до Польщі, а після диверсії поїхали через Тересполь.

Підрив залізниці у Польщі

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відомо про підрив залізниці у Польщі. Зібрано всю наявну інформацію та реакцію України.