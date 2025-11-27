Спочатку мирна угода, а потім гарантії безпеки? Що приховує хитрий хід США

У Європі налаштовані скептично щодо "мирного плану" Трампа

США хочуть укласти мирну угоду між Україною та Росією ще до надання гарантій безпеки. Вашингтон намагається перестрахуватися та не називає себе справедливим посередником у завершенні війни.

Що треба знати:

Білий дім наголошував, що будь-який план матиме гарантії безпеки, але зараз їх немає

Європейські лідери побоюються, що США схиляються на бік Росії у питанні вирішення війни

Вашингтон вимагає спочатку укласти мирну угоду, а потім надати гарантії безпеки Україні

Як пише Politico, президент США Дональд Трамп таким чином нібито намагається перестрахуватися. Адже гарантії для Києва передбачають посилену військову підтримку під час збройної агресії.

Це підтверджує й те, що держсекретар США Марко Рубіо під час телефонної розмови з європейськими чиновниками заявив, що президент Трамп домовиться про довгострокові гарантії безпеки для України, але пізніше.

Водночас на зустрічі в Женеві Рубіо говорив про гарантії безпеки, однак джерело видання не повідомило подробиць. За словами співрозмовника, одними з головних питань тоді були території і заморожені активи РФ.

При цьому Білий дім наполягав, що будь-який мирний план матиме гарантії безпеки.

"Адміністрація Трампа неодноразово заявляла, як публічно, так і приватно, що будь-яка угода має забезпечувати повні гарантії безпеки та стримування для України", — заявила заступник речника Білого дому Анна Келлі.

Цікаво, що Рубіо наголошував: США не вважають себе справедливим посередником на переговорах. Адже Білий дім надає допомогу Україні та вводить санкції проти Росії.

Лідери європейських країн на тлі цих розмов та мирного плану побоюються, що адміністрація Трампа схилить чашу терезів у бік Росії.

"Жодного слова про права людини, гуманітарний план, міжнародне право або принципи. Це створює нову європейську "архітектуру безпеки", повну дірок", — додало джерело.

