"Путін та Трамп пошились в дурні". Який глобальний недолік "мирного плану" США

Держсекретар Марко Рубіо висловив найточнішу думку щодо цього плану, вважає Портников

"Мирного плану" президента США Дональда Трампа насправді не існує, є лише рамкова ідея, якою наразі усі називають документ з 28 пунктами. Ба більше, навіть підписання Україною цієї угоди нічого не змінить, адже Росія цей документ не підпише.

Про це на каналі "Орестократія" розповів Віталій Портников, відомий український журналіст і публіцист. За його словами, ситуація з "мирним планом" з самого початку виглядала неоднозначно та досить дивно.

Що треба знати:

Путін, погоджуючись на "мирний план", тягнув час, аби Вашингтон не ввів нові санкції

У перші дні появи угоди від США в Білому домі не знали, що й казати про неї

За словами Портникова, очільник Росії Володимир Путін не збирається підписувати "мирний план" Трампа. Але це не означає, що він підставив американського колегу.

"Путін пошився в дурні з Кирилом Дмитрієвим (очільник Російського фонду прямих інвестицій — ред.), а Трамп пошився в дурні з "мирним планом", — каже публіцист.

Він пояснює, що "погодження" Путіна на мирну угоду — це було запобігання введенню нових санкцій проти Росії. Але зараз усі бачать, що Кремль просто тягне час. Портников навіть називає прислів'я, яке, на його думку, добре описує ситуацію, в якій застрягли Путін та Трамп — "Злочинець у злочинця дубинку вкрав".

За словами журналіста, взагалі вся ситуація з "мирним планом" з самого початку була досить цікава. Адже від перших повідомлень у ЗМІ до офіційних коментарів адміністрації Трампа пройшло майже 72 години. Ба більше, у перший день ніхто з посадовців ні чого не чув про цей план, навіть сам президент США. Вже потім, коли Білий дім трохи роз'яснив для себе ситуацію, почалось розжарювання та нагнітання.

Але досить добре в цьому контексті висловився держсекретар Марко Рубіо, який сказав, що це не "мирний план", а рамкова ідея. Фактично, на думку Портникова, так і є.

