Путін зганьбився заявою про "перемоги" Росії на фронті

Путін похвалився, що російські солдати йдуть вперед у населеному пункті, якого немає

У четвер, 27 листопада, глава Росії Володимир Путін під час пресконференції за підсумками візиту до Киргизстану розповів про просування російських військ у місті, якого не існує. Швидше за все, він назвав Комсомольськом Костянтинівку у Донецькій області.

Що потрібно знати:

Путін заявив про успіхи російської армії у "Комсомольську"

Найближчий Комсомольськ — Горішні Плавні у Полтавській області

Військові аналітики припускають, що йшлося про місто Костянтинівка

На помилку Путіна звернули увагу військові аналітики у розмові з російським незалежним медіа "Агентство".

Після своєї розповіді перед журналістами про ситуацію в Покровську та Мирнограді глава Кремля перейшов до міста, розташованого на північний схід, назвавши його Комсомольськом. Путін уточнив, що йдеться про населений пункт, що знаходиться на південь від Куп’янська і на південний захід від Сіверська.

"У Комсомольську, всередині міста, йдуть бойові дії. І вже значна кількість будівель звільнена нашими військами, і просування йде далі", — заявив він.

Три військові аналітики у розмові з журналістами "Агентства" припустили, що глава Росії мав на увазі Костянтинівку. Йдеться про Кирила Михайлова, Яна Матвєєва і співробітника Conflict Intelligence Team, який побажав залишитися анонімним.

Костянтинівка Донецької області на карті Google. Скріншот

До Путіна Костянтинівку ніхто не називав Комсомольськом, зазначили Матвєєв та співробітник CIT. Найближче місто Комсомольськ (з 2016 року — Горішні Плавні) розташоване за 300 км від Костянтинівки та лінії фронту — у Полтавській області, пояснив Михайлов.

Горішні Плавні Полтавської області (раніше Комсомольськ) на Google-карті. Скріншот

Нагадаємо, на пресконференції за підсумками візиту до Киргизстану Путін також зробив низку заяв щодо роботи над завершенням війни в Україні. Він заявив, що Москва згодна покласти ідеї "мирного плану" Трампа в "основу майбутніх домовленостей".