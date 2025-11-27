Путін зганьбився заявою про "перемоги" Росії на фронті
Путін похвалився, що російські солдати йдуть вперед у населеному пункті, якого немає
У четвер, 27 листопада, глава Росії Володимир Путін під час пресконференції за підсумками візиту до Киргизстану розповів про просування російських військ у місті, якого не існує. Швидше за все, він назвав Комсомольськом Костянтинівку у Донецькій області.
Що потрібно знати:
- Путін заявив про успіхи російської армії у "Комсомольську"
- Найближчий Комсомольськ — Горішні Плавні у Полтавській області
- Військові аналітики припускають, що йшлося про місто Костянтинівка
На помилку Путіна звернули увагу військові аналітики у розмові з російським незалежним медіа "Агентство".
Після своєї розповіді перед журналістами про ситуацію в Покровську та Мирнограді глава Кремля перейшов до міста, розташованого на північний схід, назвавши його Комсомольськом. Путін уточнив, що йдеться про населений пункт, що знаходиться на південь від Куп’янська і на південний захід від Сіверська.
"У Комсомольську, всередині міста, йдуть бойові дії. І вже значна кількість будівель звільнена нашими військами, і просування йде далі", — заявив він.
Три військові аналітики у розмові з журналістами "Агентства" припустили, що глава Росії мав на увазі Костянтинівку. Йдеться про Кирила Михайлова, Яна Матвєєва і співробітника Conflict Intelligence Team, який побажав залишитися анонімним.
До Путіна Костянтинівку ніхто не називав Комсомольськом, зазначили Матвєєв та співробітник CIT. Найближче місто Комсомольськ (з 2016 року — Горішні Плавні) розташоване за 300 км від Костянтинівки та лінії фронту — у Полтавській області, пояснив Михайлов.
Нагадаємо, на пресконференції за підсумками візиту до Киргизстану Путін також зробив низку заяв щодо роботи над завершенням війни в Україні. Він заявив, що Москва згодна покласти ідеї "мирного плану" Трампа в "основу майбутніх домовленостей".