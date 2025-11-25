Зеленський все ж збирається до Трампа в США. Що відомо

Раніше у Білому домі заявляли, що візиту Зеленського до США найближчим часом не планується

Президент України Володимир Зеленський до кінця листопада може відвідати США для зустрічі з главою країни Дональдом Трампом. Мета візиту — завершити фінальні етапи мирного плану, що обговорювався у Женеві та досягти домовленості з Трампом.

Що треба знати:

Після успішних консультацій у Женеві Зеленський найближчими днями може зустрітися з Трампом в Білому домі

Київ очікує, що на цій зустрічі вдасться узгодити з главою США мирний план

В подальшій роботі над майбутньою угодою Україна розраховує на підтримку європейських союзників

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Рустем Умєров. Він додав, що делегації України та США досягли спільного розуміння щодо ключових умов угоди, обговорених у Женеві.

Ми очікуємо на організацію візиту Президента України до США у найближчу можливу дату в листопаді, щоб завершити фінальні етапи та досягти домовленості з Президентом Трампом, Рустем Умєров

Він додав, що Україна цінує продуктивні та конструктивні зустрічі в Женеві між українською та американською делегаціями та незмінні зусилля Трампа для завершення війни. У подальших кроках роботи над майбутньою угодою Київ розраховує на підтримку європейських партнерів.

При цьому раніше у Білому домі заявляли, що зустріч Зеленського та Трампом цього тижня не запланована. Це стало відповіддю на запит української сторони про зустріч двох президентів у Білому домі для погодження умов "мирного плану" до "дедлайну" 27 листопада, який поставив Вашингтон Києву. Проте після успішних консультацій у Женеві, "дедлайн" вже не актуальний.

Як повідомляв "Телеграф", 20 листопада США представили новий "мирний план" для України. Він складався з 28 пунктів, що є дуже вигідними для РФ та несправедливими щодо жертви її агресії — України. Наприклад, Україна має вийти з Донбасу, скоротити свою армію, відмовитися від далекобійного озброєння. Триває інтенсивний дипломатичний процес, щоб зробити угоду більш вигідною для нас, зокрема минулої неділі делегації України та США працювали над положеннями майбутньої угоди у Женеві.