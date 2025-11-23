"Україна не може мати обмежень…" Урсула фон дер Ляйєн відреагувала на "мирний план" Трампа

Голова Єврокомісії стверджує, що ЄС має зіграти центральну роль у мирній угоді

У неділю, 23 листопада, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн прокоментувала "мирний план" Трампа. На її переконання, Україна не може мати обмежень щодо власних збройних сил, а кордони не можуть змінюватися силою.

Що треба знати:

Голова Єврокомісії вважає, що Євросоюз має зіграти центральну роль у мирній угоді щодо України

Урсула фон дер Ляйєн назвала три ключові речі, необхідні для справедливого миру в Україні

За її словами, ЄС разом з Україною та Канадою організує саміт Міжнародної коаліції з повернення українських дітей

Голова Єврокомісії наголосила, що будь-який достовірний і сталий мирний план має насамперед зупинити вбивства й покласти край війні, не закладаючи водночас підґрунтя для майбутнього конфлікту.

Урсула фон дер Ляйєн назвала три ключові елементи, необхідні для справедливого й тривалого миру та для забезпечення суверенітету України.

Кордони не можуть змінюватися силою. Україна як суверенна держава не може мати обмежень щодо власних збройних сил, які залишали б країну вразливою до майбутніх атак і тим самим підривали б європейську безпеку. Центральна роль Європейського Союзу в забезпеченні миру для України має бути повністю відображена.

Голова Єврокомісії також зазначила, що Україна повинна мати свободу та суверенне право обирати власну долю.

"Вони зробили вибір на користь європейського шляху. Він починається з відбудови країни, її інтеграції до нашого Єдиного ринку та нашої оборонної промислової бази і, зрештою, зі вступу до нашого Союзу", – сказала вона.

Політикиня додала, що Євросоюз продовжить спільну роботу з Україною, державами-членами, Коаліцією охочих та Сполученими Штатами, щоб досягти реального прогресу на шляху до миру.

"Ключовий елемент, що має бути складовою будь-якої угоди: повернення кожної української дитини, викраденої Росією. Серед усіх жахіть, які розв’язала російська війна, жодне не ранить так глибоко. Десятки тисяч хлопчиків і дівчаток досі утримуються в Росії — налякані, відірвані від рідних. Ми повинні поставити цих дітей у центр глобального порядку денного", – зазначила Урсула фон дер Ляйєн.

За її словами, ЄС разом з Україною та Канадою організує саміт Міжнародної коаліції з повернення українських дітей.

"Ми не зупинимося, доки кожну дитину не буде возз’єднано з родиною, у її домі — там, де вона має бути", – резюмувала Голова Єврокомісії.

