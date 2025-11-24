"Дуже непросто": Зеленський попередив українців та висловився щодо мирного плану

Росія не зменшує тиск, тому українцям варто серйозно ставитися до повітряних тривог, наголосив глава держави

Після зустрічі української та американської делегацій у швейцарській Женеві пунктів "мирного плану" вже не 28, а менше. Перелік необхідних, але правильних кроків для закінчення війни може стати працездатним.

Утім, над фінальною версією документа ще потрібно попрацювати всім разом, аби зробити "все достойно". На цьому у своєму вечірньому зверненні наголосив президент Володимир Зеленський.

"І ми цінуємо, що більшість світу готова нам допомагати й американська сторона налаштована конструктивно. Фактично весь день вчора були зустрічі, це була непроста, надзвичайно детальна робота", — зазначив глава держави, додавши, що чутливі пункти він обговорить з президентом США Дональдом Трампом.

Зеленський наголосив, що Україна ніколи не буде перепоною для миру, і українська сторона готова працювати максимально швидко з цього питання.

Також він підкреслив, що Росія не зменшить тиск на Україну, і цими днями та тижнями варто дуже уважно ставитись до повітряних тривог та загроз ударів.

"Ми точно розуміємо, з ким маємо справу", — визнав глава держави, додавши, що Сил оборони й безпеки реагуватимуть відповідно.

"І було б справедливо для всіх наших партнерів – і передусім для американської сторони – зважати на загрозу, яку бачить і їхня розвідка, і якщо є перемовини, якщо є конструктив, якщо дійсно закінчуємо війну, то не має бути ракет, не має бути масованих ударів по Україні, по наших людях. І це реально зробити тим, хто дійсно сильний у світі, і багато залежить від Америки. Росія війну почала – Росія повинна війну закінчити" Володимир Зеленський.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що президент США Дональд Трамп заінтригував суспільство новим дописом у Truth Social після саміту у Женеві. У пості він нібито натякає на "великий прогрес" у переговорах між Росією та Україною.