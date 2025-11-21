НАТО не може назавжди відвернутися від України? В Європі прояснили ситуацію

Для зміни позиції потрібний консенсус усіх членів альянсу

Глава Брюссельського офісу Німецького фонду Маршалла, доктор Ян Лессер вважає, що НАТО може гарантувати, що Україна не стани його членом. Таке рішення члени альянсу мають ухвалити одностайно.

Що треба знати:

На думку Лессера, НАТО може виконати умови "мирного плану" Трампа щодо гарантування неприйняття України в альянс

Для зміни позиції потрібний консенсус усіх членів блоку

Хоча раніше в альянсі заявляли про "відкриті двері", це не говорить про те, що Україна вступила б в НАТО найближчим часом

Про це в бліцінтерв'ю "Телеграфу" розповів глава брюссельського офісу Німецького фонду Маршалла, доктор Ян Лессер.

За словами Лессера, НАТО може гарантувати, що не прийме в альянс Україну, як того вимагає "мирний план" Трампа. Для цього потрібне одностайне рішення країн-членів.

"Звісно, це можливо. Хоча офіційна позиція НАТО була іншою — двері [для України – ред.] нібито відчинені. Але якщо всі члени погодяться, позицію можна змінити. НАТО працює на основі консенсусу", – сказав він.

Експерт пояснив, що дотримання альянсом декларативної позиції про відкриті двері, зовсім не означає, що всі члени погодилися б прийняти Україну найближчим часом. Він додав, що політична реальність добре відома.

"Думаю, всередині Альянсу будуть ті, хто відчує полегшення, і ті, хто буде обурений ідеєю відмови від можливого майбутнього членства України в НАТО", – резюмував Лессер.

Раніше Україна отримала від адміністрації Трампа 28-пунктний "мирний план", який вимагає від Києва жорстких компромісів, таких як відмова від НАТО, скорочення армії, територіальні поступки та інше. Три популярні ШІ оцінили шанси, чи погодиться Україна на цей план, чи все ж таки ні.