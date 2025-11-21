НАТО не может навсегда отвернуться от Украины? В Европе прояснили ситуацию

Для изменения позиции необходим консенсус всех членов Альянса.

НАТО действительно может гарантировать, что Украина не станет его членом, как того требует Россия, однако это решение члены Альянса должны принять единодушно. Об этом в блиц-интервью "Телеграфу" рассказал глава брюссельского офиса Немецкого фонда Маршалла доктор Ян Лессер. Полный текст интервью с ним читайте на "Телеграфе" утром 22 ноября.

Что нужно знать:

По мнению Лессера, НАТО может выполнить условия "мирного плана" Трампа по гарантированию непринятия Украины в Альянс

Для изменения позиции необходим консенсус всех членов блока

Хотя раньше в Альянсе заявляли об "открытых дверях", это не говорит о том, что Украина вступила бы в НАТО в ближайшее время

По словам Лессера, НАТО может гарантировать, что не примет в Альянс Украину, как того требует "мирный план" Трампа. Для этого необходимо единодушное решение стран-членов.

"Конечно, это возможно. Хотя официальная позиция НАТО была другой — двери [для Украины — ред.] якобы открыты. Но если все члены согласятся, позицию можно изменить. НАТО работает на основе консенсуса", — сказал он.

Эксперт пояснил, что соблюдение Альянсом декларативной позиции об открытых дверях вовсе не означает, что все члены согласились бы принять Украину в ближайшее время. Он добавил, что политическая реальность хорошо известна.

"Думаю, внутри Альянса будут испытывающие облегчение и те, кто будет возмущен идеей отказа от возможного будущего членства Украины в НАТО", — резюмировал Лессер.

Ранее Украина получила от администрации Трампа 28-пунктный "мирный план", требующий от Киева жестких компромиссов, таких как отказ от НАТО, сокращение армии, территориальные уступки и прочее. Три популярных ИИ оценили шансы, согласится ли Украина на этот план или все же нет.