ЄС створює своє НАТО? Яка роль України в новому оборонному союзі

В Європі готуються до зменшення американської присутності в НАТО

У Брюсселі працюють над ідеєю створення Європейського оборонного союзу, який може допомогти побудувати нову архітектуру безпеки на континенті. Про це в коментарі кореспондентці "Телеграфу" на полях Форуму з розширення ЄС сказав єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс.

За словами Кубілюса, концепція оборонного союзу поки що перебуває "на самому початку".

"Ми починаємо над цим працювати. Як може бути побудована нова оборонна архітектура в Європі, особливо з огляду на те, що в довшій перспективі ми, можливо, зіткнемося зі зменшенням американської присутності, і нам, європейцям, європейському стовпу НАТО, потрібно буде значно більше управляти нашою обороною", — анонсував високопосадовець.

За його словами, окрім матеріальної готовності ЄС, потрібно говорити про "інституційну оборонну готовність". При цьому потенційно до оборонного союзу зможе приєднатися й Україна, як держава з найбільшим бойовим досвідом. Також йдеться про участь держав, які не входять до ЄС — наприклад, Великої Британії.

"Моє запитання таке: чи готові ми протистояти Росії, що має бойовий досвід? І саме тому я й кажу, що було б великою історичною помилкою, якби ми не мали на своєму боці добре інтегрованого українського оборонного потенціалу", — сказав єврокомісар Кубілюс під час Форуму.

