Русский язык и церковь в "мирном плане" Трампа: в Раде озвучили важный момент

Достижение мира в Украине — сложный и долгий процесс, считает нардеп

Заявления президента США Дональда Трампа о мирном плане и требованиях идти на компромисс обеим сторонам: Украине и России вызывают немало вопросов. Действительно ли Штаты стремятся к миру любой ценой и готовы к капитуляции Украины? Насколько реально предоставление статуса государственной российской церкви и языку в Украине? Сможет ли Правительство национального единства усилить Украину? На эти вопросы "Телеграфу" ответил депутат Верховной Рады Николай Княжицкий.

Мирный план Трампа – капитуляция или очередная попытка достичь настоящего мира

Николай, я хотел обсудить с вами так называемый "мирный план" США, который сейчас на слуху. Понятно, что мало информации, конкретики, но хотелось бы понять сам процесс. Что он означает для Украины — это принуждение нас к капитуляции на условиях Москвы или все же что-то реальное, какой-то реальный выход к миру?

— Я думаю, что большое желание Соединенных Штатов Америки — максимально быстро достичь мира в Украине. Они все для этого делают, ведя переговоры со всеми сторонами. Что касается "мирного плана", так называемого, то я пока вижу больше вбросов, чем каких-либо реальных предложений, потому что все эти детали, как правило, публикуются со ссылками на неизвестных лиц, источники.

"Пока обнародованы только, я бы сказал, российские предложения к этому мирному плану. Это вовсе не означает, что на них согласятся Соединенные Штаты Америки или согласится Украина. Это будет такой долгий, долгий процесс разных переговоров", — говорит депутат.

— Думаю, что Россия заинтересована по-прежнему тянуть время. Чтобы США не вводили против них дополнительных санкций. Тем более, Трамп поддержал законопроект, который позволит ему это делать, вводить в том числе вторичные санкции. Путин будет всячески имитировать желание к переговорам, делать вбросы, в том числе в зарубежные медиа. Но не уверен, что кто-то Украину будет принуждать к фактической капитуляции. А переговоры о мире, конечно, будут вестись.

Вы говорите, что убеждены, что на нас не будут давить, так? Что вам дает основания так думать?

"А зачем? Для того, чтобы Россия захватила Украину, а затем захватила Европу и весь мир смеялся над Трампом и США, которые потеряли свое влияние в Европе? Зачем это Трампу?", — резюмирует Княжицкий.

Русский язык и церковь никогда не будут государственными в Украине? Что говорят в Европе и США

Николай, сейчас регулярно появляются вбросы, что в Украине якобы русскому языку могут предоставить статус государственного, как и церкви, по условиям мирного договора. По вашему мнению, насколько это реально и действительно ли такие нарративы есть где-то, кроме территории РФ и ее союзников?

– Я никогда не слышал ничего ни от наших европейских, ни от наших американских партнеров. Слышал от российских партнеров, желающих нас уничтожить вместе с нашим языком и культурой. Ну они могут свои желания оставить при себе. Почему мы должны на это реагировать?

То есть партнеры наши о таком даже не говорят, правильно?

— Я такого не слышал и не читал ни одного такого официального заявления, ни от Соединенных Штатов Америки, ни от европейских партнеров. Очевидно, что Украина этого не воспринимает и не принимает, пока это озвучивает только российская сторона.

Правительство национального единства усилит государство и позицию президента

Николай, относительно так называемого Правительства национального единства, о котором сейчас говорят, возможно, это станет неким фундаментом для дальнейших воплощений мирных инициатив. Как относитесь к такой идее? Возможна ли она, пойдет ли на это Зеленский?

— Пойдет ли он на это или не пойдет, будет зависеть от очень многих факторов и от его позиции, конечно, и видения будущего тоже. Пока что я не очень оптимистично на это настроен, но со стратегической точки зрения, я убежден, что для Зеленского — это единственный выход сформировать, сохранить власть, удержать ее и удержать единство украинского общества. Ведь патриотические силы независимо от партийной принадлежности понимают необходимость такого объединения и общей позиции. И такие люди есть как в оппозиционных проукраинских фракциях, так и в правящей фракции "Слуга народа". Так что, я думаю, что для Владимира Зеленского и вообще для государства это было бы очень хорошим выходом. Я в это верю, хотя, очевидно, очень много людей будет против этого.

А туда же могут захотеть войти там остатки ОПЗЖ, вы готовы с ними быть в одном правительстве?

— Мы готовы быть в одном правительстве с проукраинскими силами. Я об этом сказал с самого начала. Проукраинские силы – это силы, которые сформированы на основе партий. На основе партии у нас сформированы "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Голос" и "Батьківщина". ОПЗЖ, как партия, у нас запрещена, поэтому даже шансов говорить о создании какой-то коалиции у них нет. А как члены других непартийных групп в парламенте – да.