Рубіо закликав до поступок для завершення "конфлікту" в Україні і викликав хвилю обурення в мережі

Після заяв Рубіо в соцмережах вибухнула дискусія: українці нагадують, що саме РФ є агресором

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що досягнення миру в Україні "вимагає від обох сторін згоди на складні, але необхідні поступки". Він заявив, що США "розробляє і буде продовжувати розробляти" перелік потенційних ідей для припинення війни.

Що потрібно знати:

США формують перелік ідей для завершення війни, враховуючи позиції обох сторін, заявив Рубіо

Резонанс викликало те, що оприлюднений проєкт передбачає переважно поступки від України

У мережі наголошують: РФ не демонструє готовності до компромісів, а такі домовленості можуть зіграти проти України

Як держсекретар США зазначив в дописі в соцмережі Х, робота ведеться "на основі пропозицій обох сторін цього конфлікту". Рубіо вважає, що необхідний "широкий обмін серйозними і реалістичними ідеями".

Допис Марка Рубіо з перекладом

Нагадаємо, у новому проєкті мирної угоди на 28 пунктів, який нібито просувають Сполучені Штати, йдеться про значні поступки з боку України. Серед пропозицій називають скорочення чисельності ЗСУ, зменшення американської військової допомоги та заборону на допуск іноземних військ на українську територію. Також пропонується припинити надання Києву далекобійного озброєння.

При цьому не повідомляється, які поступки має зробити Росія. Це вже викликало обурення українців. Вони вважають, що Москва не демонструє жодної готовності до компромісів, а будь-які домовленості — фікція, яка зіграє на користь РФ. "В тому то і діло що ніяких (не буде поступок, — ред), це чергова лажа, х**ло просто хоче, щоб спинили підтримку він зупинятись точно не буде, вже таких папірців було море і ні один не працював", — пише Андрій.

Вони також нагадують, що Україна не є стороною конфлікту, адже на неї напали та порівнюють ситуацію із нападом на людину, зокрема як би Рубіо "вмовляв дружину" піти на поступки нападнику. "Це війна і нагадую що р*шκ* на нас напала. Ми вже не жертва, а сторона конфлікту", — резюмує зміни в риториці держсекретаря Наталія.

Єдиний спосіб завершити війну — щоб російська армія забралася геть з української землі, впевнені люди або ж визнати Росію спонсором тероризму. "Найкраща ідея, щоб російські війська зібрали свої речі та здриснули з нашої землі до кордонів 2014 року", — бачить вихід Лариса.

Дехто припускає, що тиск США пов’язаний із політичними амбіціями президента Дональда Трампа, який нібито прагне отримати за це нагороду. І на основі цього, заявляють: "Трамп чи не єдиний з політиків, кому мир в Україні потрібен…Одному тільки Трампу потрібно, в надії на Нобелівську премію миру".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що цей новий мирний план нібито обговорюють посланець Трампа Стівен Віткофф і представник Путіна Кирило Дмитрієв. Деталі невідомі, але Дмитрієв вже заявив, що "російська позиція почута". Експерти сумніваються в існуванні реального плану, проте наголошують — в зближення з РФ у США є свої цілі. Пожвавлення переговорів пояснюють важкою ситуацією на фронті та наративами про "успіхи РФ".