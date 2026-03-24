Облавний підхід і інші податкові перевірки українців. Податкова повідомила про свої плани щодо простих людей

Платників податків можуть чекати і позапланові перевірки

Протягом 2026 року Державна податкова служба (ДПС) запланувала документальні планові перевірки 1016 фізосіб. Це — не бізнесмени, а прості люди.

Прогноз в ексклюзивній відповіді "Телеграфу" надав директор департаменту оподаткування фізичних осіб ДПС Володимир Кизима.

Найбільше планових перевірок українців припаде на вересень (96), травень (95) і на червень з листопадом (по 91 кожен).

А загалом помісячний графік планових податкових інспекцій на 2026 рік виглядає таким чином:

січень — 57 платників;

лютий — 81 платник;

березень — 84 платники;

квітень — 81 платник;

травень — 95 платників;

червень — 91 платник;

липень — 87 платників;

серпень — 83 платники;

вересень — 96 платників;

жовтень — 89 платників;

листопад — 91 платник;

грудень — 81 платник.

Й ще раз підкреслимо: йдеться саме про планові перевірки, тобто такі, де податківці вже мають інформацію про людину й підстави для інспекції. Та, як показує практика, переважна більшість подібних ревізій має позапланову природу, що видно зі статистики ДПС щодо торішніх перевірок, що її вже публікував "Телеграф".

Підстави для позапланових перевірок податкові органи часто отримують від західних і українських цифрових платформ й сервісів, які інформують нашу ДПС в режимі реального часу. Там бачать заробітки людей і повідомляють про них фіскалам, а ті відстежують подачу цими людьми податкових декларацій і сплату податків. Якщо цього не відбувалося у людини проблеми — спочатку її більш комплексно перевіряють, а потім виставляють свого роду чек від держави — донараховуються додаткові податки.

"Майже 100% податкових перевірок фізичних осіб відбувається після отримання податковими органами податкової інформації про ймовірні порушення податкового законодавства з боку таких фізичних осіб. Здебільшого це інформація від іноземних платформ на кшталт OnlyFans або національних компаній — Нова Пошта, ОLХ тощо. Непоодинокими є випадки донарахувань внаслідок отримання інформації від нотаріусів про посвідчені договори купівлі-продажу, про отримання спадку. Дещо свіжою є ситуація донарахувань податків з додаткового блага тим фізичним особам, яким банки та інші фінансові установи частково, або повністю простили борг", — підтвердив в коментарі "Телеграфу" керівник податкової практики Riyako&Partners Андрій Тімонов.

Про те саме кажуть його колеги й прогнозують збільшення перевірок простих українців з боку податкових органів, які вже почали називати облавами.

"Так, я очікую подальшого зростання кількості перевірок у вигляді тотального "облавного" підходу. Для фізосіб драйвером буде цифрова прозорість: обмін даними по платформах, банківські сигнали, а також глибша аналітика по руху коштів", — пояснив "Телеграфу" керуючий партнер юридичної компанії "Winner", адвокат Ігор Ясько.

Що більше перевірок ДПС буде — то більше податків донарахують простим людям. Очікується, що найбільше проблем з цим буде в тих, хто не подає фіскалам декларації.

"Збільшення перевірок і донарахувань у 2026 році очікуване і вже відчутне. Щодо фізичних осіб, окремий і актуальний напрямок — доходи від цифрових платформ. Сюди відносяться різноманітні фріланс-платформи, а також контент-платформи на кшталт OnlyFans. Податкова все частіше отримує інформацію про такі надходження в рамках міжнародного автоматичного обміну податковою інформацією. Відповідно, особи, які раніше не декларували такі доходи, опиняються в зоні підвищеного ризику", — зазначив "Телеграфу" адвокат, керівник практики супроводу бізнесу Gracers Анатолій Сівоздрав.

"Телеграф" продовжить досліджувати тему податкових перевірок простих людей і фізосіб-підприємців, яку зможете детальніше вивчити, завдяки нашим матеріалам.