Здесь князь остановил погоню, а "советы" пытались все уничтожить: в Украине есть село, где даже скептики начинают верить в чудеса

В селе есть важная архитектурная памятка

Есть в Украине место, которое звучит как сцена из исторического фильма — будто здесь только что отгремела битва и кто до сих пор догоняет врага. Но вместо сабель и криков сегодня там тишина, молитвы и тысячи людей, приезжающих совсем не за адреналином, а за ответами.

Речь идет о селе Погоня Ивано-Франковской области. Однако это не просто населённый пункт, а известное место паломничества. Главная причина – монастырь Успения Матери Божьей и чудотворная икона, в которую приезжают тысячи людей.

Как возникло село и откуда его название

Название "Погоня" звучит достаточно динамично — и не случайно. По одной из самых распространенных версий, она произошла от слова "погоня" как преследование врага. Легенда связывает это место с князем Романом Мстиславовичем. Якобы именно здесь его войско преследовало и разгромило половцев. После победы, как благодарность, на этом месте основали монастырь.

История села

История связана с монастырем, фактически ставшим сердцем села. Первые упоминания об обители уходят еще в средневековье, хотя на протяжении веков она не раз разрушалась — в частности во время татарских набегов в 16 веке.

Часовня Божией Матери в деревне Погоня. Фото: Википедия

Позже монастырь был отстроен, и уже в 17–18 веках он стал важным религиозным центром региона. Именно тогда здесь появляется чудотворная икона Богородицы, быстро снискавшая славу среди верующих.

В советский период история обители была драматичной. Монастырь ликвидировали, постройки использовали не по назначению, а сам храм фактически уничтожили. Только в 1990-х годах святыню восстановили, и она снова стала духовным центром.

Церковь Успения Божией Матери в Погоне. Фото: Википедия

Достопримечательности в Погоне

Главная и фактически ключевая достопримечательность – это Свято-Успенский василианский монастырь, являющийся архитектурным памятником. Он был основан еще в княжеские времена. Именно здесь хранится чудотворная икона Богородицы, известная с 17 века.

