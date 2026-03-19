Тут князь зупинив погоню, а "совєти" намагалися все знищити: в Україні є село, де навіть скептики починають вірити в дива

Є в Україні місце, яке звучить як сцена з історичного фільму — ніби тут щойно відгриміла битва і хтось досі наздоганяє ворога. Але замість шабель і криків сьогодні там тиша, молитви і тисячі людей, які приїжджають зовсім не за адреналіном, а за відповідями.

Йдеться про село Погоня, що на Івано-Франківщині. Однак це не просто населений пункт, а відоме місце паломництва. Головна причина — монастир Успіння Матері Божої та чудотворна ікона, до якої приїжджають тисячі людей.

Як виникло село і звідки його назва

Назва "Погоня" звучить доволі динамічно — і не випадково. За однією з найпоширеніших версій, вона походить від слова "погоня" як переслідування ворога. Легенда пов’язує це місце з князем Романом Мстиславовичем. Нібито саме тут його військо переслідувало й розгромило половців. Після перемоги, як знак подяки, на цьому місці заснували монастир.

Історія села

Історія пов’язана з монастирем, який фактично став серцем села. Перші згадки про обитель сягають ще середньовіччя, хоча протягом століть вона не раз руйнувалася — зокрема під час татарських набігів у 16 столітті.

Каплиця Божої Матері у селі Погоня. Фото: Вікіпедія

Пізніше монастир відбудували, і вже у 17–18 століттях він став важливим релігійним осередком регіону. Саме тоді тут з’являється чудотворна ікона Богородиці, яка швидко здобула славу серед вірян.

У радянський період історія обителі була драматичною. Монастир ліквідували, будівлі використовували не за призначенням, а сам храм фактично знищили. Лише у 1990-х роках святиню відновили, і вона знову стала духовним центром.

Церква Успіння Божої Матері у селі Погоня. Фото: Вікіпедія

Історичні пам’ятки у Погоні

Головна і фактично ключова пам’ятка — це Свято-Успенський василіянський монастир, який є архітектурною пам'яткою. Його було засновано ще у княжі часи. Саме тут зберігається чудотворна ікона Богородиці, відома з 17 століття.

