Месси случайно создал опасный прецедент на ЧМ-2026 (видео)
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Рефери действуют непоследовательно на Мундиале
Журналисты, тренеры, игроки и просто болельщики раскритиковали непоследовательность арбитров на чемпионате мира по футболу-2026. В матче 1/16 финала США обыграли Боснию и Герцеговину, но остались без Фоларина Балогана, который получил прямую красную карточку.
Что нужно знать
- США одолели Боснию и Герцеговину на ЧМ-2026 — 2:0
- Балоган получил прямую красную карточку
- Американский футболист сделал фол в стиле Месси, однако Лионеля ни как не наказали в игре против Алжира
Телеведущий Пирс Морган отметил, что аргентинец Лионель Месси в подобном моменте не получил даже желтой карточки. Журналист считает, что дело в статусе Лео.
Один и тот же фол. Один (Балоган) получает красную карточку. Другому вообще никакого наказания. Здорово быть Лионелем Месси.
Same tackle.— Piers Morgan (@piersmorgan) July 2, 2026
One (Balogun) gets a red card.
The other gets no punishment at all.
Must be nice being Lionel Messi. 🙄 pic.twitter.com/yMyYjgxBPV
Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино после игры заявил, что Балоган не должен был получать красную карточку.
Для меня оба случая (Балоган и Месси) не являются поводом для красной карточки.
Бывший полузащитник сборной США Джермейн Джонс также вспомнил инцидент Месси, доказывая, что Балаган не заслуживал удаления.
Если красную карточку дали здесь, то почему ее не показали Лионелю Месси [в матче с Алжиром]?
“If you give a red card here, the consistency, why is not Messi getting the red card?”@Jermainejunior on Flo Balogun receiving a red card in the USMNT’s Round of 32 victory. pic.twitter.com/opv1wLKCen— ESPN FC (@ESPNFC) July 2, 2026
В сети данный момент вызвал споры. Некоторые считают, что Месси тянут к финалу ЧМ-2026.
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Видеообзор матча США — Босния и Герцеговина. Видео предоставлено Megogo.
Напомним, чемпионат мира по футболу-2026 проходит в расширенном новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На Мундиале играют 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф.
На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026 и сетка плей-офф. К слову, все игры можно посмотреть в Украине. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира, однако с мнением машины не согласны астрологи.