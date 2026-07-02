Месси случайно создал опасный прецедент на ЧМ-2026 (видео)

Рефери действуют непоследовательно на Мундиале

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Журналисты, тренеры, игроки и просто болельщики раскритиковали непоследовательность арбитров на чемпионате мира по футболу-2026. В матче 1/16 финала США обыграли Боснию и Герцеговину, но остались без Фоларина Балогана, который получил прямую красную карточку.

Что нужно знать

США одолели Боснию и Герцеговину на ЧМ-2026 — 2:0

Балоган получил прямую красную карточку

Американский футболист сделал фол в стиле Месси, однако Лионеля ни как не наказали в игре против Алжира

Телеведущий Пирс Морган отметил, что аргентинец Лионель Месси в подобном моменте не получил даже желтой карточки. Журналист считает, что дело в статусе Лео.

Один и тот же фол. Один (Балоган) получает красную карточку. Другому вообще никакого наказания. Здорово быть Лионелем Месси. Пирс Морган

Same tackle.

One (Balogun) gets a red card.

The other gets no punishment at all.

Must be nice being Lionel Messi. 🙄 pic.twitter.com/yMyYjgxBPV — Piers Morgan (@piersmorgan) July 2, 2026

Пирс Морган/Фото: Getty Images

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино после игры заявил, что Балоган не должен был получать красную карточку.

Для меня оба случая (Балоган и Месси) не являются поводом для красной карточки. Маурисио Почеттино

Маурисио Почеттино/Фото: Getty Images

Бывший полузащитник сборной США Джермейн Джонс также вспомнил инцидент Месси, доказывая, что Балаган не заслуживал удаления.

Если красную карточку дали здесь, то почему ее не показали Лионелю Месси [в матче с Алжиром]? Джермейн Джонс

“If you give a red card here, the consistency, why is not Messi getting the red card?”@Jermainejunior on Flo Balogun receiving a red card in the USMNT’s Round of 32 victory. pic.twitter.com/opv1wLKCen — ESPN FC (@ESPNFC) July 2, 2026

В сети данный момент вызвал споры. Некоторые считают, что Месси тянут к финалу ЧМ-2026.

Видеообзор матча США — Босния и Герцеговина. Видео предоставлено Megogo.

Момент с фолом Балогана смотреть с 04:19

Напомним, чемпионат мира по футболу-2026 проходит в расширенном новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На Мундиале играют 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф.

На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026 и сетка плей-офф. К слову, все игры можно посмотреть в Украине. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира, однако с мнением машины не согласны астрологи.