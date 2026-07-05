Укр

Девушка обрела мировую славу из-за сходства со звездой ЧМ-2026 (видео)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
Эрлинг Холанд Новость обновлена 05 июля 2026, 13:38
Эрлинг Холанд. Фото Getty Images

Блондинка является двойником известного футболиста

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Google

Шведская модель и блогер Джулия Гроп прославилась во время чемпионата мира по футболу-2026. Девушка делает пародийные ролики про норвежца Эрлинга Холанда.

Что нужно знать

  • Норвегия сыграет против Бразилии
  • Модель из Швеции шикарно пародирует Холанда
  • Норвежский бомбардир отлично играет на Мундиале

Видео Джулии набирают миллионы просмотров из-за того, что девушка внешне похожа на футболиста. Об этом сообщает "Телеграф".

Гроп идеально воспользовалась ситуацией и смогла монетизировать данное сходство. Девушка публикует в соцсетях пародии на известные мемы про футболиста, а также делает другой развлекательный контент.

Отметим, сборная Норвегии в 1/16 финала ЧМ-2026 сыграет против Бразилии. Холанд на турнире отметился 5 голами в 3 матчах. На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026, а также сетка плей-офф. К слову, все игры Мундиаля можно посмотреть в Украине.

Напомним, чемпионат мира по футболу-2026 проходит в расширенном новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На Мундиале стартовали 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф.

Теги:
#Футбол #Сборная Норвегии #ЧМ-2026 #Эрлинг Холанд