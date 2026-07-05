Девушка обрела мировую славу из-за сходства со звездой ЧМ-2026 (видео)
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Блондинка является двойником известного футболиста
Шведская модель и блогер Джулия Гроп прославилась во время чемпионата мира по футболу-2026. Девушка делает пародийные ролики про норвежца Эрлинга Холанда.
Что нужно знать
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Видео Джулии набирают миллионы просмотров из-за того, что девушка внешне похожа на футболиста. Об этом сообщает "Телеграф".
Гроп идеально воспользовалась ситуацией и смогла монетизировать данное сходство. Девушка публикует в соцсетях пародии на известные мемы про футболиста, а также делает другой развлекательный контент.
Отметим, сборная Норвегии в 1/16 финала ЧМ-2026 сыграет против Бразилии. Холанд на турнире отметился 5 голами в 3 матчах. На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026, а также сетка плей-офф. К слову, все игры Мундиаля можно посмотреть в Украине.
Напомним, чемпионат мира по футболу-2026 проходит в расширенном новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На Мундиале стартовали 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф.