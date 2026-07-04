Шутка украинского комментатора на ЧМ-2026 вызвала споры в сети (видео)

Диктор посоветовал немцам болеть за аргентинцев

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В эфире Megogo прозвучала шутка про нацистов. Это произошло во время матча 1/16 финала чемпионата мира-2026 по футболу Швейцария — Алжир.

Что нужно знать

Швейцария одолела Алжир на ЧМ-2026 — 2:0

Комментатор посоветовал немцам болеть за швейцарцев или аргентинцев

Шутка диктора завирусилась в сети

Комментатор Megogo отметил, что после вылета сборной Германии немцы могут болеть за швейцарцев и аргентинцев, намекнув на побег нацистов в Аргентину после Второй мировой войны. В threads разгорелись споры из-за неоднозначного высказывания. Добавим, что комментировали игру Вадим Шевякин и Виталий Похвала.

Мнение пользователей о шутке разделилось. Часть считают это удачным ходом, а саму ситуацию называют забавный, другие критикуют платформу.

Для всех, кто пишет о "тонком юморе" и "знании истории". Исторический бекграунд здесь понятен каждому, кто хоть чуть-чуть открывал учебники истории. Но есть разница между мемами в пабликах и комментированием официального матча на платном стриминге. Мы платим за подписку, чтобы получать качественный продукт. Ассоциативный ряд комментатора на уровне "вижу немцев – вспоминаю третий рейх" – это банальный штамп, а не интеллектуальный юмор. play_442_

Пока это лучшее, что я слышал от комментаторов Megogo. P.S. Всегда имейте запасной вариант. Roman Shchupak

Видеообзор матча Швейцария — Алжир. Видео предоставлено Megogo.

Справка: "Крысиные тропы" — сеть тайных маршрутов эвакуации военных преступников — ведущих представителей нацистского режима и членов СС, фашистов и усташей из Европы после окончания Второй мировой войны. Тайные маршруты начинались в Германии и Австрии и пролегали главным образом через Италию и Испанию, далее вели в Южную Америку — в основном в Аргентину, но также в страны Аравии и США.

Напомним, чемпионат мира по футболу-2026 проходит в расширенном новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На Мундиале играют 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф.

На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026 и сетка плей-офф. К слову, все игры можно посмотреть в Украине. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира, однако с мнением машины не согласны астрологи.