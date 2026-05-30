Суперкомпьютер назвал победителя ЧМ-2026: кто выиграет Мундиаль?

Топ-10 претендентов на победу на Мундиале

В четверг, 11 июня, стартует главный футбольный турнир года — чемпионат мира по футболу-2026. Суперкомпьютер Opta Analyst оценил шансы сборных.

Что нужно знать

Суперкомпьютер ставит на сборную Испании

Действующий победитель Аргентина — в топ-5 претендентов

У двух команд шансы на триумф близки к нулю

По мнению Opta Analyst, самым вероятным победителем Мундиаля является команда Испании. Об этом сообщает theanalyst.com.

На триумф испанцев суперкомпьютер дает 16.34%. В топ-3 вероятных победителей также входят сборные Франции (13.01%) и Англии (10.88%). Больше 10% на успех также имеет команда Аргентины (10.17%), которая выиграла Мундиаль в 2022 году. У остальных команд шансы заметно ниже, а у сборных Кюрасао и Гаити и вовсе — стремятся к нулю.

Топ-10 претендентов на победу на ЧМ-2026/Инфографика ИИ

Напомним, сборная Украины под руководством Сергея Реброва не смогла квалифицироваться на ЧМ-2026. Сине-желтые не смогли пройти Швецию (1:3) в полуфинале плей-офф квалификации европейского отбора. Ранее украинцы не смогли попасть на Мундиаль напрямую, заняв второе место на групповом этапе квалификации. После провала Ребров покинул свой пост, а на его место пришел итальянец Андреа Мальдера.