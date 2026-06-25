Сборная Украины на Евро-2026 U-19 по футболу: расписание и результаты матчей (видео)

Сине-желтые преследуют две цели на турнире

В воскресенье, 28 июня, в Уэльсе (Великобритания) стартует 23-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу среди юношей до 19 лет. Сборная Украины квалифицировалась на турнир и сыграет как минимум три игры

Что нужно знать

8 лучших команд сыграют на юношеском Евро

Игры пройдут в Рексеме, Бангоре, Денби и Карнарвоне

Турнир также выступает квалификацией на ЧМ-2027 U-20

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание, результаты и видеообзоры всех матчей сборной Украины U-19 на Евро-2026. Добавим, что посмотреть все игры нашей команды на ЧЕ-2026 можно на "Суспільне Спорт".

Сине-желтые начнут турнир с группового этапа, где сыграют против Хорватии, Сербии и Италии. Лучшие 2 команды из квартета выйдут в полуфинал. Четыре полуфиналиста получат путевку на чемпионат мира ФИФА U-20 2027 года в Азербайджане и Узбекистане, а две команды, занявшие третьи места на групповом этапе, встретятся в плей-офф за еще одно место в турнире.

Расписание, результаты и видеообзоры матчей сборной Украины на Евро U-19 по футболу (обновляется)

Групповой этап

Понедельник, 29 июня (время киевское)

22:00. Хорватия – Украина

Четверг, 2 июля

20:00. Украина – Сербия

Воскресенье, 5 июля

18:00. Украина – Италия

Состав сборной Украины на Евро U-19 по футболу/Фото: УАФ

Напомним, в США, Канаде и Мексике идет чемпионат мира по футболу-2026. Он проходит в расширенном новом формате. На Мундиале играют 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф.

На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026. К слову, все игры можно посмотреть в Украине. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира, однако с мнением машины не согласны астрологи.