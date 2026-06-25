ЧМ-2026: полная сетка плей-офф Мундиаля (фото)

Кто с кем сыграет после группового этапа ЧМ-2026

На чемпионате мира по футболу определились первые участники плей-офф. Всего 32 команды из 48 пройдут дальше и сыграют в 1/16 финала.

Что нужно знать

В плей-офф ЧМ-2026 сыграют 32 команды

Игры будут проходить на вылет по олимпийской системе

Финал состоится 19 июля

"Телеграф" предлагает вашему вниманию сетку плей-офф ЧМ-2026. Матчи на вылет начнутся 28 июня игрой ЮАР — Канада и завершатся финалом 19 июля. Участниками плей-офф станут победители групп, команды, занявшие 2-е места, а также 8 лучших сборных, занявших 3-е места.

Сетка плей-офф ЧМ-2026 (обновляется)

Сетка плей-офф ЧМ-2026/Фото: fifa.com

Сетка плей-офф ЧМ-2026/Фото: Wikipedia

Напомним, чемпионат мира по футболу-2026 проходит в расширенном новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На Мундиале играют 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф.

На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026. К слову, все игры можно посмотреть в Украине. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира, однако с мнением машины не согласны астрологи.