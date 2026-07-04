Зеленский едко обратился к Путину: "Если Константиновка сейчас под контролем России..."

Враг просачивается в город малыми пехотными группами

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Президент Украины Владимир Зеленский опроверг заявления главы России Владимира Путина, что Константиновка в Донецкой области якобы оккупирована российскими войсками. Он привел неоспоримый довод.

"Сейчас, накануне Дня независимости Америки, Путин решил соврать миру и Президенту Америки относительно ситуации на фронте: заявляет о якобы захвате россиянами Константиновки на Донбассе. Конечно, это неправда — это просто очередная российская ложь, чтобы запустить хоть какую-то новость… Если Константиновка сейчас под контролем России, то, пожалуй, у Путина не будет проблемы там со мной встретиться и найти дипломатические решения, чтобы наконец закончить войну. Но все-таки он фронт не перейдет: правда очень отличается от путинских слов", — пишет Зеленский в своем Telegram-канале.

Что сказал Путин и что на самом деле происходит в Константиновке

Глава Кремля вечером 3 июля в ходе общения с военным командованием объявил о "захвате" Константиновки. Однако представитель Генерального штаба ВСУ майор Андрей Ковалев в комментарии "Украинской правде" подчеркнул, что по данным автоматизированной системы Центра оперативного управления ВСУ "Колокол" и системы DELTA, населенный пункт Константиновка находится под контролем Сил обороны.

Константиновка на карте deepstate 4.07.2026

По его словам, воинские части и подразделения группировки войск "Схід" продолжают оборонную операцию в пределах Константиновки и на подступах к городу. В то же время есть случаи просачивания малых пехотных групп россиян, в Константиновке продолжаются контрдиверсионные действия.

"В течение 3 июля на указанном направлении противником было проведено 11 штурмовых действий, при этом успеха он не достиг. Враг, уже не впервые, прибегает к распространению высшими должностными лицами откровенной дезинформации и фейков", — отметил он.

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