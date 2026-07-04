Цены на билеты ЧМ-2026 взлетели до небес: можно купить квартиру в Киеве

Спекулянты получают сумасшедшую прибыль во время Мундиаля

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Чемпионат мира по футболу-2026 оправданно считается самым дорогим в истории. Особенно удивляют цены на билеты с повышенным спросом (звездные сборные или хозяйки Мундиаля, — Ред.).

Что нужно знать

Англия сыграет с Мексикой в 1/8 финала ЧМ-2026

Цены на билеты взлетели в космос

ФИФА получает комиссию за перепродажу тикетов

Официальный портал ФИФА (Международная федерация футбола) для перепродажи тикетов предлагает купить билет на матч 1/8 финала Мексика — Англия за 30 тысяч долларов (около 1,3 млн грн). Это самый дорогой билет на платформе, сообщает BBC.

На сайте ФИФА, посвященном перепродаже билетов, указаны зоны для болельщиков сборной Англии, где можно приобрести билеты

По информации источника, изначально билеты были приобретены через лотерею английскими болельщиками после розыгрыша, состоявшегося в декабре 2025 года. Их номинальная стоимость – 605 долларов (около 27 тысяч грн).

Самые дорогие билеты на матч Англии и Мексики стоят 30 тысяч долларов, однако с учетом комиссии ФИФА покупатель должен будет заплатить 34500 долларов (около 1,5 млн грн). За такие деньги сейчас можно купить небольшую квартиру в Киеве.

В Киеве за билет ЧМ-2026 можно купить квартиру

Самый дешевый доступный билет на игру стоит 3448 долларов (около 153 тысяч грн) при номинальной стоимости 295 долларов (около 13 тысяч грн). Клуб болельщиков сборной Англии по туризму (ESTC), осуществлявший лотерею билетов, осудил "жадность" ФИФА, но добавил, что "не может оправдать болельщиков", которые выставили билеты по "нелепым ценам".

ФИФА намеренно разработала онлайн-биржу, которая позволяет продавать билеты по значительно завышенным ценам, при этом руководящий орган мирового футбола забирает 15% от выручки как у покупателя, так и у продавца. ESTC

Напомним, чемпионат мира по футболу-2026 проходит в расширенном новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На Мундиале играют 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф.

На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026 и сетка плей-офф. К слову, все игры можно посмотреть в Украине. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира, однако с мнением машины не согласны астрологи.