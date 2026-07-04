Не только Родина-мать: в Киеве символически поздравили США с Днем независимости (зрелищные кадры)

Американский флаг развевался в столице

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В субботу, 4 июля, Украина поздравила Соединенные Штаты Америки с Днем независимости. В Киеве подсветили Родину-мать и железнодорожный вокзал флагом США.

Кадрамы с места события поделился фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Отметим, что в этом году американцы отмечают 250-ю годовщину независимости.

На фото видно, как на украинском монументе светилось знамя США. К слову, Родина-мать видна в разных уголках Киева, поэтому вполне вероятно, что увидеть такое зрелище можно было и на расстоянии.

Арка железнодорожного вокзала столицы развевалась американским флагом.

Отметим, что украинский президент поздравил американцев с праздником и также поделился кадром подсвеченной флагом США Родины-Мать.

"Поздравил Президента Трампа и всех американцев с Днем независимости. Отлично поговорили по телефону. Мы благодарны Соединенным Штатам за всю оказанную помощь, от "джавелинов" и "петриотов" до политической поддержки, и очень ценим то, что Америка поддерживает нас в защите нашей независимости. Я благодарен всем американским сердцам, которым не безразлично будущее Украины, Европы и всех людей в мире, для которых свобода имеет значение", — написал глава государства.

Родина-мать подсвечена флагом США. Фото Ян Доброносов

Родина-мать подсвечена флагом США. Фото Ян Доброносов

Родина-мать подсвечена флагом США. Фото Ян Доброносов

Хотя на кадрах заметно, что были и те люди, которые пришли к монументу, чтобы посмотреть.

Родина-мать подсвечена флагом США. Фото Ян Доброносов

Родина-мать подсвечена флагом США. Фото Ян Доброносов

Праздник появился в 1776 году, когда была подписана Декларация независимости США, ознаменовавшая отделение от Британской империи. В этот день американцы традиционно проводят масштабные празднования, включающие:

Национальные парады и концерты;

Пикники, ярмарки и семейные барбекю;

Массовые шоу фейерверков по всей стране.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как возник флаг США и что означают его цвета. В нем есть одна деталь, олицетворяющая историю страны.