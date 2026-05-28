Пустые разговоры или хитрая игра: что означает жесткое заявление Каллас насчет России

Эксперты объяснили, что стоит за требованиями Евросоюза

Высокая представительница ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас заявила, что Евросоюз потребует от России сокращения войск в случае начала мирных переговоров с Украиной. Однако какой смысл выдвигать Кремлю такие нереалистичные условия, на которые он вряд ли пойдет?

Ответ на этот вопрос "Телеграф" выяснил у экспертов. Они видят в словах представительницы Европейского союза пустые разговоры или даже сознательную демонстрацию отсутствия реальной заинтересованности в завершении переговорного процесса.

ЕС требует ограничения ВС РФ и вывода их из Грузии и Молдовы

Глава европейской дипломатии Кая Каллас перед неформальной встречей министров иностранных дел ЕС на Кипре сообщила, что Евросоюз намерен требовать ограничения российских вооруженных сил в случае начала переговоров по Украине.

"Мы должны требовать от России таких же уступок, как требует Россия от Украины. Если военные ограничения будут распространяться на Украину, они должны распространяться на Россию", — сказала Каллас журналистам.

По ее словам, ЕС также будет настаивать на "выведении российских войск из Молдовы и Грузии". Речь идет о Приднестровье, а также территории Южной Осетии и Абхазии.

В Брюсселе имеют рычаги, но…

Политический эксперт, управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний раскритиковал европейцев, отметив, что они генерируют много бессмысленных разговоров.

"Начхать Москва хотела на все эти пустые разговоры о Грузии, о Молдове. Они 30 лет об этом говорят. Все, что могут европейцы – это много говорить и рождать очень большой поток ментального г*вна", – сказал он.

Тарас Загородний

Загородний отметил, что если бы ЕС перекрыл транзит российской нефти на Балтике на месяц, россияне пошли бы на такие требования.

"А пока все это — пустые разговоры абсолютно пустых, непонятных европейских политиков, вообще ничего из себя не представляющих", — резюмировал он.

Переговорная позиция или отсутствие заинтересованности?

В свою очередь, аналитик международной политики независимого центра AdAstra Александр Колесниченко считает, что максималистские требования ЕС могут выполнять по меньшей мере две функции:

элемент переговорного позиционирования перед потенциальным процессом,

сознательную демонстрацию отсутствия реальной заинтересованности в его завершении.

По его мнению, обе логики могут сосуществовать в зависимости от контекста и адресата сигнала.

Александр Колесниченко

Почему прямые переговоры с Москвой пугают ЕС

"В европейском подходе прослеживается другая проблема. Чиновники Брюсселя ограничены страхом децентрализации переговорного процесса и размывания единой позиции ЕС", – говорит Колесниченко.

По его словам, сам факт потенциального прямого формата с Москвой создает риск политического кризиса внутри европейского проекта, где под вопрос может быть поставлена способность Союза действовать как единственный внешнеполитический актор. Поэтому участие в любых форматах взаимодействия с Россией становится не только внешнеполитическим инструментом, но и элементом внутренней легитимации ЕС.

Для коллективной Европы война в Украине имеет два измерения

Война России против Украины формирует для Европы двойной эффект. С одной стороны, она создает стратегический выигрыш посредством истощения русских военных ресурсов и ускоренной адаптации государственных оборонных систем. С другой стороны, она открывает сложное политическое измерение, связанное с внутренней трансформацией европейских политических систем.

"Россия, а также Китай и в отдельных периодах США, косвенно взаимодействуют с европейскими правопопулистскими и "реакционными" силами, что оказывает давление на так называемый "коллективный Брюссель", – объяснил аналитик.

Как напряженные отношения с Кремлем стабилизируют ЕС

В этом контексте можно осторожно фиксировать тенденцию, при которой конфронтационность с Москвой частично конвертируется во внутренний политический ресурс ЕС. Она позволяет консолидировать проевропейские правительства, усиливать позиции умеренных правых акторов типа Мерца или Мэлони и маргинализировать часть оппозиционных сил как политически нестабильных или "капитулянтских".

"Дополнительно война стимулирует перевооружение и частичную реиндустриализацию оборонного сектора, не снимая при этом с повестки дня зеленый переход. В итоге формируется специфическое равновесие, где контролируемое напряжение с Россией может выступать фактором внутренней политической стабилизации ЕС, хотя ее оптимальный уровень остается неопределенным и дискуссионным", — резюмировал Колесниченко.

Ранее заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас о том, что "Америка ушла" из Киева, опровергли в украинском МИДе. Также в столице Украины остаются дипломатические учреждения ряда стран — Европейского Союза, Великобритании, Польши, Германии и Чехии.