Готовятся ли украинские аэропорты снова принимать самолеты. В Минразвития дали ответ

Когда ждать возобновления полетов гражданской авиации в Украине и какие шаги уже сделаны

В Министерстве развития общин и территорий Украины была создана рабочая группа по восстановлению пассажирского авиасообщения. В то же время возобновление полетов возможно исключительно в условиях безопасности.

Об этом "Телеграфу" сообщили в профильном ведомстве, у которого мы спросили, как готовят соответствующую инфраструктуру.

Вопросы "Телеграфа" к чиновникам

Чтобы выяснить реальное состояние подготовки к возобновлению авиасообщения в Украине, "Телеграф" направил официальный запрос в Министерство развития общин и территорий Украины.

Нас интересовали пять конкретных вопросов:

Консультировался ли МИД с Минразвития о возможности возобновления гражданских авиарейсов в случае установления "авиаперемирия"? Готовы ли украинские аэропорты к возобновлению гражданских авиарейсов? Какие аэропорты могут первыми восстановить пассажирские перевозки? О каких направлениях внутренних и зарубежных авиаперевозок может идти речь? Какие украинские и иностранные компании могут быть задействованы для авиаперевозок?

Не ближайшая перспектива?

В ответе на запрос "Телеграфа" в ведомстве сообщили, что Минразвития осуществляет подготовительную работу по наработке практических решений и поэтапному плану возобновления авиасообщения. Работа включает оценку состояния инфраструктуры, требования безопасности и координацию между всеми вовлеченными сторонами.

"С этой целью приказом Минразвития от 13 марта 2026 года № 511 создана соответствующая Рабочая группа, в состав которой включены представители профильных органов, аэропортов, авиакомпаний", – говорится в письме.

В то же время в ведомстве уточнили, что рабочая группа носит консультативно-совещательный характер и сосредоточена на наработке базовых подходов и рекомендаций, которые могут быть использованы после стабилизации ситуации безопасности для поэтапного и безопасного возобновления авиасообщения.

"Также отмечаем, что возобновление полетов возможно исключительно при условии обеспечения полной безопасности гражданской авиации. На сегодняшний день ключевым фактором остается опасная ситуация, которая не позволяет рассматривать открытие воздушного пространства как ближайшую перспективу", — ответили в Минразвития.

Может быть не только аэропортное перемирие

26 мая во время общения в кулуарах форума "Украина – Африка. Прошлое, настоящее и будущее отношений" министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина готова обсуждать с европейскими партнерами идею достижения с Россией "аэропортного" перемирия и не только.

"Мы (с главами МИД стран-членов ЕС – ред.) завтра будем это проговаривать, потому что нужно, чтобы это тоже проговорилось с российской стороной. Это может быть "аэропортное" перемирие, это может быть "энергетическое" перемирие, это может быть "портовое" перемирие. То есть выберем направление, кейс, дело и и попытаемся его решить в четко определенные временные рамки", – сказал Сибига.

