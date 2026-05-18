Известная украинская актриса дважды была вынуждена эвакуироваться (фото)

Звезда "Папика" показала первое фото после тяжелой ночи

Известная украинская актриса Дарья Петрожицкая пережила две эвакуации во время ночной поездки по железнодорожному транспорту. Звезда популярных сериалов и кино стойко выдержала сложное и опасное путешествие из Харькова в Киев в ночь на 18 мая.

Своими переживаниями и первыми эмоциями знаменитость поделилась на официальной странице в Instagram. В сторис Дарья опубликовала фотографию, сделанную, вероятно, на перроне одной из железнодорожных станций во время вынужденной остановки.

На фотографии актриса позирует заметно уставшей, полностью закутанным в теплое одеяло, чтобы защититься от ночной прохлады. "Две эвакуации за ночь и наконец дома", — лаконично подписала кадр артистка. Детали инцидента и точных причин остановки поезда звезда пока не раскрыла.

Такая сложная ситуация на железнодорожном маршруте разворачивается на фоне существенного обострения ситуации безопасности в Харьковском регионе. Как сообщил начальник Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов, за последние сутки под вражескими ударами оказались по меньшей мере восемь населенных пунктов области. По его словам, российские оккупационные войска активно применяли против мирного населения разные виды вооружения. В результате массированных обстрелов пострадали несколько местных жителей.

Напомним, что Россия ведет против Украины уже 1545-й день полномасштабной войны. Ночью РФ массированно атаковала также Днепр и Одессу.