Ермак выйдет на свободу. ВАКС получил всю сумму залога

Экс-чиновник провел в СИЗО все выходные

За экс-главу Офиса президента Андрея Ермака, фигурирующего в деле "Династии", внесли полную сумму залога. Речь идет о 140 млн грн.

Об этом сообщает hromadske, опираясь на информацию из Высшего антикоррупционного суда. Обратим внимание, что официально эти данные еще не подтверждали.

Известно, что вносить средства за Ермака начали еще 15 мая после заседания ВАКС. В выходные, 16 и 17 мая, также вносили деньги, но суд не проверял их наличие. В понедельник, 18 мая, обнаружили, что нужная сумма уже есть. Таким образом, Ермак выйдет из СИЗО, где находился несколько дней.

Как пишет УП, ссылаясь на источники, в общей сложности для внесения залога было произведено около 200 платежей, от некоторых людей поступило по 1 копейке. Общая сумма, которую удалось собрать, превысила избранный судом залог — собрали 154 миллиона гривен.

Ермак в суде. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Напомним, что Ермак на заседании суда заявил, что у него нет нужной суммы для внесения залога, но у него есть друзья, которые помогут. Кроме того, экс-председатель ОП отрицал все обвинения.

После заседания ВАКС 15 мая адвокат Ермака Игорь Фомин говорил, что всю сумму могли собрать уже к вечеру пятницы. Но в нерабочее время финансовый мониторинг не проводится, поэтому Ермаку пришлось провести выходные в СИЗО.

Что предшествовало

Вечером 11 мая бывшему главе Офиса президента Андрею Ермаку объявили подозрение из-за хищения средств на элитном строительстве в Киевской области. Экс-чиновника может ожидать уголовная ответственность.

Кто такой Андрей Ермак – биография. Инфографика: "Телеграф"/ИИ

В пресс-службе НАБУ сообщили, что разоблачили организованную группу, причастную к легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом. Указано, что бывшему главе ОП сообщили о подозрении по части 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенное организованной группой или в особо крупном размере. Это тяжкое преступление, которое карается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

