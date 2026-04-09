Украина - Польша: расписание, трансляции и результаты матчей Свитолиной, Костюк и сестер Киченок (видео)
Женская сборная Украины по теннису начинает новый сезон в престижном турнире для национальных команд
В четверг, 9 апреля, состоялась жеребьевка теннисного матча квалификации Кубка Билли Джин Кинг между сборными Украины и Польши. В первый игровой день за Сине-желтых сыграют лидеры национальной команды Элина Свитолина и Марта Костюк.
Что нужно знать
- Украина сыграет с Польшей в квалификации престижного турнира
- Сине-желтые выставили сильнейший состав
- За Польшу не сыграет лидер команды Ига Швентек
Об этом сообщает пресс-служба Федерации тенниса Украины. В Украине все игры нашей команды бесплатно покажет YouTube-канал Setanta Sports Ukraine.
Расписание, трансляции и результаты теннисного матча Украина — Польша (обновляется)
Пятница, 10 апреля, начало игрового дня в 17:00 по киевскому времени
Марта Костюк – Магда Линетт
Элина Свитолина – Катаржина Кофе
Суббота, 11 апреля, начало в 13:00 по киевскому времени
Людмила Киченок/Надежда Киченок – Катаржина Кофе/Майя Хвалинская
Элина Свитолина – Магда Линетт
Марта Костюк – Катаржина Кофе
Напомним, в 2025 году сборная Украины добилась своего лучшего результата на Кубке Билли Джин Кинг. Украинки дошли до полуфинала, где уступили Италии. В прошлом сезоне украинки обыграли Польшу.