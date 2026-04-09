Украина - Польша: расписание, трансляции и результаты матчей Свитолиной, Костюк и сестер Киченок (видео)

Женская сборная Украины по теннису начинает новый сезон в престижном турнире для национальных команд

В четверг, 9 апреля, состоялась жеребьевка теннисного матча квалификации Кубка Билли Джин Кинг между сборными Украины и Польши. В первый игровой день за Сине-желтых сыграют лидеры национальной команды Элина Свитолина и Марта Костюк.

Что нужно знать

Украина сыграет с Польшей в квалификации престижного турнира

Сине-желтые выставили сильнейший состав

За Польшу не сыграет лидер команды Ига Швентек

Об этом сообщает пресс-служба Федерации тенниса Украины. В Украине все игры нашей команды бесплатно покажет YouTube-канал Setanta Sports Ukraine.

Расписание, трансляции и результаты теннисного матча Украина — Польша (обновляется)

Пятница, 10 апреля, начало игрового дня в 17:00 по киевскому времени

Марта Костюк – Магда Линетт

Элина Свитолина – Катаржина Кофе

Суббота, 11 апреля, начало в 13:00 по киевскому времени

Людмила Киченок/Надежда Киченок – Катаржина Кофе/Майя Хвалинская

Элина Свитолина – Магда Линетт

Марта Костюк – Катаржина Кофе

Напомним, в 2025 году сборная Украины добилась своего лучшего результата на Кубке Билли Джин Кинг. Украинки дошли до полуфинала, где уступили Италии. В прошлом сезоне украинки обыграли Польшу.