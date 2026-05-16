"Мадяр" сделал Лукашенко предупреждение из-за российских дронов

Он напомнил главе РБ, что возмездие за соучастие в войне против украинцев его догонит

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди "Мадяр" обратился к самопровозглашённому президенту Беларуси Александру Лукашенко. Он сделал ему своеобразное предупреждение.

Обращение "Мадяр" опубликовал в своем Telegram-канале. Он написал, что Украина фиксирует пролет каждого "шахеда", что воспользовавшись коридорами Беларуси, направляется в Украину и "шатанину милитарного оттенка".

"Ты можешь сколько угодно крутить усы на камеру и врать своему запуганному народу о "нейтралитете", но твои конечности уже по самые плечи в крови убийств гражданских украинцев. Трек следующий: коридор для убийц = соучастие = касса", — резюмировал командующий Сил беспилотных систем ВСУ.

Роберт Бровди. Фото: Скриншот

Зеленский предупредил о договоренностях Лукашенко с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 15 мая заявил, что россияне активизировали переговоры с Лукашенко. По его словам, в связи с этим, Черниговско-Киевское направление будет усилено.

"Четко понимаем, что обсуждается между Россией и руководством Беларуси. Хотят значительно больше втянуть Беларусь в войну и именно с территории Беларуси начать дополнительные агрессивные операции – либо против нашего Черниговско-Киевского направления, либо против одной из стран в НАТО, которые рядом с Беларусью… Партнеры тоже знают, что происходит и к чему склоняют Беларусь", — сказал глава государства.

Лукашенко вступит в войну против Украины?

Недавно Лукашенко призвал армию готовиться к ведению наземных операций в случае войны. В Украине эти слова восприняли как возможную угрозу военных действий именно против нашего государства.

Однако руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко подчеркнул, что Лукашенко не делал никаких заявлений по поводу наземной операции. Также, по его словам, у белорусской армии сейчас нет сил для проведения таких действий.

Напомним, что экс посол Украины в Беларуси (2010—2011), дипломат Роман Бессмертный в комментарии "Телеграфу" оценил угрозу со стороны РБ. Он убежден, что на самом деле у Беларуси нет ресурсов для полноценного вступления в войну, однако она может представлять другую угрозу для Украины.