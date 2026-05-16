Украинская теннисистка выиграла престижный турнир (видео)

Одесситка завоевала свой первый трофей за три года

В субботу, 16 мая, украинская теннисистка Даяна Ястремская (№52 WTA) выиграла грунтовый турнир WTA 125 в Парме (Италия). В финале соревнований украинка обыграла Барбору Крейчикову (№53 WTA) из Чехии.

Что нужно знать

Даяна выиграла свой первый трофей с августа 2023 года

Ястремская завоевала второй титул на уровне WTA 125

Даяна ворвется в топ-50 рейтинга WTA на следующей неделе

Решающая игра продлилась 1 час 26 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу уроженки Одессы. Об этом сообщает "Телеграф".

Ястремская сделала 5 эйсов, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 9 брейк-пойнтов. Примечательно, что Даяна за несколько часов до начала финала доигрывала полуфинал против Джессики Боусас Манейро (№51 WTA) из Испании — 7:6(5), 6:7(4), 7:6(5).

26-летняя Даяна выиграла свой второй титул уровня WTA 125. В августе 2023 года она стала чемпионкой в Козерках (Польша). На счету украинки 3 титула уровня WTA. Кроме того, Ястремская сравняла счет в личном противостоянии с Крейчиковой (2:2).

