Ребров получал миллионы в сборной Украины, проживая в другой стране

Бывший главный тренер Сине-желтых продолжает зарабатывать деньги в Украине

Экс-тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров дал огромные деньги на залог за экс-руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Последним "денежным" местом работы Сергея Станиславовича была национальная команда.

Что нужно знать

Ребров дал 30 млн грн на залог за Ермака

Тренер зарабатывал огромные деньги в Украине

Сергей Станиславович проживает с семьей в Марбелье (Испания)

По данным financefootball, Ребров получал в стане Сине-желтых 1,25 млн евро в год (около 5,4 грн/месяц). Примечательно, что из-за войны Сергей Станиславович работал с игроками фактически онлайн, соприкасаясь с национальной командой лишь на непродолжительных заграничных сборах. Изредка его можно было увидеть на родине на матчах Украинской премьер-лиги (УПЛ). Из-за этого тренер даже подвергался публичной критике.

Ребров здесь почти не бывает и круглый год живет в Марбелье. Ездит на работу 3-4 раза в год, когда собирается сборная. Все остальное время он курит бамбук, смотрит какие-то матчи и каждые три месяца вызывает фактически один и тот же состав. А так, фактически никаких решений, никакой игры, никакого результата. Журналист Андрей Сенькив в начале апреля 2026 года

Ребров возглавил сборную Украины 7 июня 2023 года. Таким образом, он проработал в национальной команде почти три года и заработал около 183 млн грн.

Добавим, что по информации журналиста Игоря Бурбаса, большую часть зарплаты украинского специалиста покрывал беттинговый спонсор национальной команды, а меньшую часть — Украинская ассоциация футбола (УАФ). Кроме того, около 250 тысяч евро в год (около 1 млн грн/месяц) Ребров зарабатывал и зарабатывает в качестве вице-президента УАФ. К слову, на Конгресс УАФ в апреле 2026 года Ребров не приехал, из-за чего вспыхнул скандал.

В конце апреля 2026 года Сергей Ребров покинул пост главного тренера сборной Украины. Под его руководством наша команда не смогла квалифицироваться на ЧМ-2026. Сине-желтые не смогли пройти Швецию (1:3) в полуфинале плей-офф квалификации европейского отбора. Ранее украинцы не смогли попасть на Мундиаль напрямую, заняв второе место на групповом этапе квалификации. В начале мая стало известного имя нового наставника национальной команды.