Колишній головний тренер Синьо-жовтих продовжує заробляти гроші в Україні

Екстренер збірної України з футболу Сергій Ребров дав величезні гроші на заставу за екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака. Останнім "грошовим" місцем роботи Сергія Станіславовича була національна команда.

За даними financefootball, Ребров отримував у стані Синьо-жовтих 1,25 млн євро на рік (близько 5,4 грн/місяць). Примітно, що через війну Сергій Станіславович працював із гравцями фактично онлайн, перетинавшись із національною командою лише на нетривалих закордонних зборах. Зрідка його можна було побачити на батьківщині під час матчів Української прем’єр-ліги (УПЛ). Через це тренера навіть публічно критикували.

Ребров тут майже не буває і цілий рік живе в Марбельї. Їздить на роботу 3-4 десь у рік, коли збирається збірна. Решту часу він курить бамбук, дивиться якісь матчі й кожні три місяці викликає фактично один і той же склад. А так, фактично ніяких рішень, жодної гри, жодного результату. Журналіст Андрій Сеньків на початку квітня 2026 року

Ребров очолив збірну України 7 червня 2023 року. Таким чином, він пропрацював у національній команді майже три роки та заробив близько 183 млн грн.

Додамо, що, за інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, більшу частину зарплати українського фахівця покривав бетинговий спонсор національної команди, а меншу частину — Українська асоціація футболу (УАФ). Крім того, близько 250 тисяч євро на рік (близько 1 млн грн/місяць) Ребров заробляв і заробляє як віцепрезидент УАФ. До речі, на Конгрес УАФ у квітні 2026 року Ребров не приїхав, через що спалахнув скандал.

Наприкінці квітня 2026 року Сергій Ребров залишив посаду головного тренера збірної України. Під його керівництвом наша команда не змогла кваліфікуватись на ЧС-2026. Синьо-жовті не змогли пройти Швецію (1:3) у півфіналі плей-оф кваліфікації європейського відбору. Раніше українці не змогли потрапити на Мундіаль напряму, посівши друге місце на груповому етапі кваліфікації. На початку травня стало відомо ім’я нового наставника національної команди.