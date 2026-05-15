Не в мусор, а людям: какие товары в "АТБ" можно будет получить даром и когда

Что именно могут начать раздавать украинцам

Крупные торговые сети, в том числе "АТБ" обяжут бесплатно раздавать людям продукты, срок годности которых приближается к концу. Сейчас в Украине активно обсуждается законопроект о внедрении системы "фудбенкинга" (food banking). Он является одним из требований Евросоюза.

"Телеграф" спросил у Gemini, каких именно продуктов это может коснуться и как будет выглядеть "раздача". Нейросеть проанализировала опыт стран, в которых давно используется эта система, например, Франции и Чехии.

Какие продукты могут "выдавать"

По мнению искусственного интеллекта, это не будут гнилые овощи или испорченное мясо. Речь идет о товарах, которые безопасны для употребления, но потеряли товарный вид или у них истекает срок годности.

Бакалея с поврежденной упаковкой: Пачка гречки или сахара, которая надорвалась, помятые консервные банки. Продать их нельзя, а продукт внутри абсолютно нормальный.

Продукты "на грани": Хлеб, срок которого истекает через 12–24 часа, молочка или колбасы за 1–2 дня до конца срока.

Овощи и фрукты: "Некрасивые" яблоки, слегка увядшая зелень или морковь с трещинами.

Сезонные товары: Конфеты в новогодних коробках после 1 января или паски после праздников.

Как можно будет получить бесплатные продукты

Скорее всего, вы не увидите очередей за бесплатной едой прямо у касс "АТБ". Для торговых сетей это риск скандалов и антисанитария, отмечает нейросеть.

Согласно законопроекту, схема будет другой:

Банки продовольствия: Супермаркеты площадью более 400 м² будут обязаны заключать договоры с благотворительными организациями.

Сбор и логистика: Волонтеры или представители фондов будут приезжать в магазины, забирать отобранные продукты и отвозить их на свои склады.

Адресная помощь: Еду будут раздавать через социальные столовые, приюты, центры для переселенцев (ВПО) или через адресную доставку малоимущим пенсионерам.

Цифровой учет: Скорее всего, будет создана платформа, где фонды будут видеть остатки продуктов в конкретных магазинах.

Почему торговым сетям это "может не понравиться"

Нововведение может добавить ритейлерам работы и лишить части прибыли, поэтому вряд ли они будут приветствовать такую инициативу. В Чехии, где закон о фудбенкинге действует с 2018 года, торговые сети даже обращались в суд, но проиграли дело.

Лишняя работа: Нужно нанимать персонал, который будет сортировать "просрочку" от "почти просрочки", вести учет и передавать это волонтерам.

Налоги: Долгое время в Украине было дешевле выбросить еду, чем отдать её (за передачу на благотворительность нужно было платить НДС). Законопроект должен это исправить, введя налоговые льготы.

Конкуренция с уценкой: Сейчас "АТБ" продает товары с истекающим сроком со скидкой 25% или 50%. Если их заставят отдавать всё бесплатно, сеть потеряет этот доход.

Gemini резюмирует, что для обычного украинца новый закон не будет означать возможность просто взять бесплатный батон в "АТБ" или "Сильпо". Скорее всего, нововведение увеличит объем помощи в гуманитарных штабах и благотворительных фондах, куда продукты будут стекаться из супермаркетов централизованно.

Стоит отметить, что ежегодно в Украине утилизируется 2,7 млн тонн продовольствия. При этом более 30% населения Украины проживает за чертой продовольственной бедности.

Ранее эксперт по маркетингу розничной торговли Владимир Полищук рассказал, что когда к вечеру срок годности подходит к концу, товар в отделах кулинарии распродают со скидкой от 20 до 50%.