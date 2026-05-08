"Тупой пиар": победитель "Караоке на Майдане" ответил на обвинения во взятках в шоу

Известный певец жестко осадил блогершу, заявившую о покупке места в эфире

После громкого скандала с обвинениями в коррупции на съемочной площадке "Караоке на Майдане", один из победителей шоу Игорь Целип решил прояснить ситуацию.

О "платных" местах в легендарном проекте он рассказал "Телеграфу" в материале: "Победитель "Караоке на Майдане" о шоу, Игоре Кондратюке и болезни брата: "Для меня уже было победой просто выйти на сцену".

Певец, который лично прошел путь до победы в 2018 году, назвал историю о взятках попыткой хайпа и "тупым пиаром". По его мнению, финансовая составляющая таких обвинений не выдерживает никакой критики.

Если честно, я считаю это просто тупым пиаром блогерши. Ну, серьезно: дать 44 тысячи гривен, чтобы выиграть 20-30 тысяч — это какой-то маразм. Это даже нелогично Игорь Целип

Артист добавил, что "Караоке на Майдане" десятилетиями оставалось народным шоу именно благодаря своей атмосфере, таланту и харизме участников, а не сценариям или деньгам.

Я был там и прекрасно видел, как все происходит. "Караоке на Майдане" — это об эмоциях, людях, атмосфере, таланте и харизме. Именно поэтому эта программа столько лет была народной Игорь Целип

В чем суть скандала?

Напомним, конфликт разгорелся в конце апреля 2026 года во время съемок обновленного шоу на Контрактовой площади в Киеве. Блогерша под ником spiceicee заявила в соцсетях, что якобы передала 1000 долларов (около 44 тысяч гривен) одному из сотрудников площадки за гарантированное выступление, но на сцену ее так и не пустили. Позже команда телеканала ТЕТ отреагировала на обвинения.