Вацко разобрал Реброва на "запчасти": три причины позора сборной Украины
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Диктор назвал тренера плохим мотиватором
Известный украинский комментатор Виктор Вацко раскритиковал работа бывшего главного тренера сборной Украины по футболу Сергея Реброва, который накануне освободил свой пост. Диктор назвал три ошибки, которые допустил тренерский штаб Реброва.
Что нужно знать
- Ребров со сборной Украины провалил отбор на ЧМ-2026
- Тренер ушел из команды
- Вацко указал на ошибки менеджера
Соответствующий комментарий Вацко оставил на своем YouTube-канале. По его словам, Ребров провалился по нескольким причинам.
Во-первых, тренер собрал штаб из специалистов, которые фактически работали с украинской командой онлайн. Во-вторых, Вацко не считает Сергея Станиславовича "авторитетом в команде", а в-третьих, наставник полностью провалил коммуникацию с медиа.
Первая проблема — они все живут за границей. Они были не интегрированы в украинский футбол. Один только Ребров время от времени приезжал в Украину, приезжал на матчи, коммуницировал здесь с тренерами, менеджерами украинских клубов. Другие… Они украинских игроков вживую видели только тех, которые играют в Европе.
Вторая проблема этого штаба — это лидерские качества. Я думаю, каждый уже должен понять, что в команде, которая собирается на несколько дней, очень важно создать правильную атмосферу. Ни Ребров, ни другой представитель его тренерского штаба не были для этой команды лидерами, мотиваторами, авторитетами.
Ну и третья проблема – это коммуникация. Я убежден, что Сергей Ребров настроил против себя болельщиков не в последнюю очередь своей манерой общения в публичной плоскости с журналистами в частности. Я считаю, что Ребров совершил огромную ошибку, не наняв себе в свой личный штаб личного пресс-секретаря, не взяв себе человека компетентного по работе с медиа.
Напомним, сборная Украины под руководством Реброва не смогла квалифицироваться на ЧМ-2026. Сине-желтые не смогли пройти Швецию (1:3) в полуфинале плей-офф квалификации европейского отбора. Ранее украинцы не смогли попасть на Мундиаль напрямую, заняв второе место на групповом этапе квалификации. Следующие матчи Сине-желтые, вероятно, проведут, в международное окно перед стартом чемпионата мира. Ожидается, что до этого наша команда получит нового главного тренера.