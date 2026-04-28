Вацко разобрал Реброва на "запчасти": три причины позора сборной Украины

Первая проблема — они все живут за границей. Они были не интегрированы в украинский футбол. Один только Ребров время от времени приезжал в Украину, приезжал на матчи, коммуницировал здесь с тренерами, менеджерами украинских клубов. Другие… Они украинских игроков вживую видели только тех, которые играют в Европе.

Вторая проблема этого штаба — это лидерские качества. Я думаю, каждый уже должен понять, что в команде, которая собирается на несколько дней, очень важно создать правильную атмосферу. Ни Ребров, ни другой представитель его тренерского штаба не были для этой команды лидерами, мотиваторами, авторитетами.

Ну и третья проблема – это коммуникация. Я убежден, что Сергей Ребров настроил против себя болельщиков не в последнюю очередь своей манерой общения в публичной плоскости с журналистами в частности. Я считаю, что Ребров совершил огромную ошибку, не наняв себе в свой личный штаб личного пресс-секретаря, не взяв себе человека компетентного по работе с медиа.