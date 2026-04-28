Вокруг рекордного матча "Динамо" вспыхнул скандал (видео)

Журналисты заподозрили неладное

Ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский требует, чтобы Украинская ассоциация футбола (УАФ) показала линию офсайда в моменте с последним голом Андрея Ярмоленко в матче 25-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ) "Кривбасс" — "Динамо" (5:6). Арбитры VAR засчитали взятие ворот, однако в эфире на стоп-кадре не была показана офсайдная линия.

Что нужно знать

"Динамо" победило "Кривбасс"

Игра оказалась рекордной по числу голов в высшем футбольном дивизионе Украины

Победный гол "динамовцы" забили после спорного офсайда

Соответствующий комментарий Спиваковский дал на YouTube-канале "ТаТоТаке". По словам журналиста, в "Кривбассе" считают, что победный гол "Динамо" нельзя было засчитывать из-за офсайда у Матвея Пономаренко.

На стоп-кадре тяжело сказать, был ли Пономаренко (игрок в белой форме во вратарской) в офсайде

Что испортило этот фестиваль футбола – так это шестой мяч "Динамо". И тот момент, что никто во всем мире, кроме, арбитра VAR и его ассистента (Евгения Цыбулько и Виктора Копиевского), не может уверенно сказать нам, был ли в офсайде Матвей Пономаренко перед тем, как Андрей Ярмоленко забивал решающий мяч в этом матче. Потому что в "Кривбассе" абсолютно все, в том числе главный тренер, его аналитики, которые там смотрели планшет с линеечкой и штангенциркулем что-то рисовали, уверены, что там было положение вне игры. И снимается этот вопрос очень просто. Покажите нам розрисовку арбитров ВАР. Покажите всей стране, потому что этот элемент недоверия в такой невероятной игре, когда счет 5:5, он просто вопиющий и это портит абсолютно весь кайф от всего происходящего в этот день. Михаил Спиваковский

Напомним, "Динамо" провалило еврокубковую кампанию 2025/26, не сумев выйти в плей-офф Лиги конференций. В чемпионате Украины киевляне соревнуются за медали, однако навязать борьбу "Шахтеру" за "золото", вероятно, не смогут. Кубок Украины — единственный трофей, на который претендуют Бело-синие в текущей кампании. В финале турнира киевляне сыграют против "Чернигова". Решающая игра состоится 20 мая на "Львов-Арене".