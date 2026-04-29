До -55% на мороженое и до 40% на пельмени: какие бренды участвуют в акции в "АТБ"

"Желтые" ценники будут висеть до 5 мая

В сети "АТБ" в отделе замороженных продуктов зафиксировали существенные скидки на мороженое и полуфабрикаты — отдельные позиции подешевели вдвое.

В частности, мороженое Magnat в лотке 500 г со вкусами манго-апельсин, малиновый чизкейк или лесной орех продается за 99,90 грн вместо 222,50 грн, что дает скидку 55%. Мороженое "Крещатик" в вафельном стакане (70 г) стоит 16,90 грн вместо 33,90 грн. Большая упаковка этого же бренда (0,75 кг) – 129,90 грн вместо 259,90 грн, то есть ровно вдвое дешевле. Акции действуют до 5 мая.

Также со скидками доступно мороженое "Лакомка Стакан Великан" — 24,50 грн вместо 44,90 грн (минус 45%), а продукция "Три Медведя" — 23,90 грн вместо 44,90 грн (скидка 46%).

В категории полуфабрикатов тоже действуют заметные акции. Пельмени "Три Медведя" с курицей (700 г) стоят 89,90 грн вместо 149,90 грн, а со свининой и говядиной (850 г) — 165,50 грн вместо 275,90 грн, что дает около 40% скидки. Хинкали "Грузинские" от "Дня в День" (600 г) продаются за 50,70 грн вместо 78,30 грн.

