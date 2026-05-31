Бывшая жена Ращука впервые призналась, как пришла в себя после его измен: "Я бы сама не справилась" (видео)

Актриса рассказала о своем спасении после громкого разрыва

Украинская актриса Виктория Билан-Ращук, недавно кардинально изменившая свой стиль на фоне перемен в личной жизни, поделилась секретами своего обновления.

В эфире шоу "Ранковий двіж" от "Наше Радио" артистка откровенно рассказала, что помогает ей пережить громкий развод с мужем. По словам Виктории, она вряд ли справилась бы с этим трудным этапом самостоятельно без поддержки родных людей. Главной опорой звезды стали ее дети, а также фокус на собственных нуждах.

Мне кажется, что мне очень помогал ребенок. Мой сынишка помогал. Мне дочь помогала. Поэтому сказать, что я бы сама с этим справилась, честно вам скажу, я не могу сейчас так однозначно (ответить — ред.). Мне очень дети помогали. И меня спасало то, что я начала заниматься собой. Я начала на себя много смотреть в зеркало Виктория Билан-Ращук

Актриса с сыном от Ращука. Фото: instagram.com/vikki.bilan

Пережитая боль Виктория решила трансформировать в творчество и поддержку других. Она работает над автобиографической театральной постановкой как драматург.

"Я обязательно сделаю спектакль, история одной измены. Она будет называться "Без кожи". Я сейчас прописываю текст, монологи, пишу как драматург сама. Он будет с юмором — и это главное, потому что я не хочу в этом спектакле рассказывать, какие мужчины плохи, а хочу наоборот построить ее на том, как помогать женщинам справиться. Потому что я проделала этот путь и некоторые вещи меня спасали. Кто-то помогал мне, но я сейчас хочу помочь женщинам, которые, возможно, не дай Бог, просто оказались в моей ситуации", — поделилась планами Билан.

Напомним, что Виктория Билан состояла в браке с актером и военнослужащим Владимиром Ращуком около 12 лет. Причиной разрыва стали измены со стороны мужчины, о которых Виктория узнала впоследствии.

Виктория Билан и Владимир Ращук. Фото: instagram.com/vikki.bilan

Несмотря на болезненный финал отношений, актриса нашла силы двигаться дальше, кардинально обновила имидж и планирует поддерживать других женщин через искусство. Ранее мы рассказывали подробнее, что известно о Виктории Билан, которая родила второго ребенка в 47 лет.