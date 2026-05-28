Украинки на "Ролан Гаррос" уже заработали миллион евро

Украинские теннисистки сражаются за трофей и солидные призовые

Несколько отечественных теннисисток продолжают борьбу на Турнире Большого Шлема "Ролан Гаррос-2026". Наши спортсменки уже заработали 1 миллион евро призовых на Открытом чемпионате Франции.

Что нужно знать

"Ролан Гаррос-2026" пройдет с 24 мая по 7 июня 2026 года

4 из 7 украинок продолжают свои выступления в одиночном разряде

Общий призовой фонд турнира более 61 млн евро

Призовые украинских одиночниц на ТБШ уже превысили миллион евро (около 51,3 млн грн). Об этом сообщает "Телеграф".

В первому раунде "Ролан Гарррос-2026" выступили 7 украинских теннисисток. По итогам матчей 28 мая 4 представительницы Украины (Элина Свитолина, Марта Костюк, Юлия Стародубцева и Александра Олейникова) вышли в 3-й раунд, заработав по 187 тысяч евро (около 9,6 млн грн), одна теннисистка (Дарья Снигур) остановились во втором раунде и получит 130 тысяч евро призовых (около 6,6 млн грн). Ангелина Калинина и Даяна Ястремская не смогли преодолеть первый раунд, выиграв по 87 тысяч евро (около 4,4 млн грн).

Таким образом, украинки только в одиночном разряде выиграли свыше 1 миллиона евро призовых. Отметим, победительница "Ролан Гаррос" заработает 2,8 млн евро (около 144 млн грн).

Ранее "Телеграф" сообщал о скандалах с украинской символикой на "Ролан Гаррос-2026". Инциденты произошли на матчах Свитолиной и Олейниковой.