Испанский стыд: в сборной Украины прогремел скандал после поражения от Швеции
Неприятная ситуация произошла уже после матча
Сразу после матча Украина — Швеция (1:3) главный тренер Сине-желтых Сергей Ребров отвечал на вопросы журналистов. Пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ) зацензурировала вопросы о возможной отставке специалиста.
Что нужно знать
- Украина проиграла Швеции
- УАФ опубликовала стенограму пресс-конференции Реброва без вопросов и ответов об отставке
- В сети критикуют и Реброва, и Шевченко
После критики в сети УАФ исправила текст заявлений Реброва. Об этом сообщает Tribuna.
Последнее. И, похоже, самое плохое.
Когда-то Украинская ассоциация футбола декларировала открытость в своих действиях.
Сегодня УАФ опубликовала шифр послематчевого "общения Сергея Реброва с представителями СМИ". И это дичь.
Текст совершенно не соответствует тому, что происходило на пресс-конференции. То, что опубликовала УАФ на своем официальном сайте – параллельная реальность.
+ зацензированные вопросы об отставке.
+ вымышленные цитаты Реброва.
Это не о том, что текст причесан, это о том, что текст тупо придуман и зацензированы сложные вопросы и непростые ответы.
Данный прокол УАФ не остался незамеченным в сети. Пользователи активно критикуют главу организации Андрея Шевченко.
Сборная Украины не смогла квалифицироваться на ЧМ-2026. Для выхода на Мундиаль Сине-желтым необходимо было выиграть два матча на пути B европейского плей-офф. Теперь шведы за путевку на Мундиаль проведут дуэль против Польши. В случае успеха скандинавы сыграют на ЧМ-2026 в группе F вместе с Нидерландами, Японией и Тунисом. Мундиаль пройдет в июне/июле 2026 года в США, Канаде и Мексике. На украинцев ожидает товарищеская игра с албанцами (31 марта).