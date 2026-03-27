Испанский стыд: в сборной Украины прогремел скандал после поражения от Швеции

Последнее. И, похоже, самое плохое.

Когда-то Украинская ассоциация футбола декларировала открытость в своих действиях.

Сегодня УАФ опубликовала шифр послематчевого "общения Сергея Реброва с представителями СМИ". И это дичь.

Текст совершенно не соответствует тому, что происходило на пресс-конференции. То, что опубликовала УАФ на своем официальном сайте – параллельная реальность.

+ зацензированные вопросы об отставке.

+ вымышленные цитаты Реброва.

Это не о том, что текст причесан, это о том, что текст тупо придуман и зацензированы сложные вопросы и непростые ответы.