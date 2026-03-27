Іспанський сором: у збірній України пролунав скандал після поразки від Швеції

Михайло Корнілов
Автор
Сергій Ребров Новина оновлена 27 березня 2026, 11:53
Сергій Ребров. Фото Українська асоціація футболу (УАФ)

Неприємна ситуація сталася вже після матчу

Одразу після матчу Україна – Швеція (1:3) головний тренер Синьо-жовтих Сергій Ребров відповідав на запитання журналістів. Пресслужба Української асоціації футболу (УАФ) зацензурувала питання щодо можливої відставки фахівця.

Що потрібно знати

  • Україна програла Швеції
  • УАФ опублікувала стенограму пресконференції Реброва без запитань та відповідей про відставку
  • У мережі критикують і Реброва, і Шевченка

Після критики у мережі УАФ виправила текст заяв Реброва. Про це повідомляє Tribuna.

Останнє. І, схоже, найгірше.

Колись Українська асоціація футбол декларувала відкритість у своїх діях.

Сьогодні УАФ опублікувала шифр післяматчевого "спілкування Сергія Реброва з представниками ЗМІ". І це дічь.

Текст абсолютно не відповідає тому, що відбувалось на пресконференції. Те, що опублікувала УАФ на своєму офіційному сайті, — паралельна реальність.

+ зацензуровані питання про відставку.

+ вигадані цитати Реброва.

Це не про те, що текст причесано, це про те, що текст тупо вигадано і зацензуровано складні питання і непрості відповіді.

Головний редактор Tribuna Олег Щербаков

Відео пресконференції Сергія Реброва
УАФ опублікувала свою версію заяв Реброва, пізніше текст було виправлено

Цей прокол УАФ не залишився непоміченим у мережі. Користувачі активно критикують голову організації Андрія Шевченка.

Повний відеоогляд матчу Україна – Швеція. Джерело відео — Megogo.

Збірна України не змогла кваліфікуватись на ЧС-2026. Для виходу на Мундіаль Синьо-жовтим необхідно було виграти два матчі на шляху B європейського плей-оф. Тепер шведи за путівку на Мундіаль проведуть дуель проти Польщі. У разі успіху скандинави зіграють на ЧС-2026 у групі F разом із Нідерландами, Японією та Тунісом. Мундіаль пройде у червні/липні 2026 року в США, Канаді та Мексиці. На українців чекає товариська гра з албанцями (31 березня).

#Футбол #Збірна України #Збірна Швеції #Сергій Ребров #ЧС-2026