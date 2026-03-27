Іспанський сором: у збірній України пролунав скандал після поразки від Швеції

Останнє. І, схоже, найгірше.

Колись Українська асоціація футбол декларувала відкритість у своїх діях.

Сьогодні УАФ опублікувала шифр післяматчевого "спілкування Сергія Реброва з представниками ЗМІ". І це дічь.

Текст абсолютно не відповідає тому, що відбувалось на пресконференції. Те, що опублікувала УАФ на своєму офіційному сайті, — паралельна реальність.

+ зацензуровані питання про відставку.

+ вигадані цитати Реброва.

Це не про те, що текст причесано, це про те, що текст тупо вигадано і зацензуровано складні питання і непрості відповіді.