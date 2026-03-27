Іспанський сором: у збірній України пролунав скандал після поразки від Швеції
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Неприємна ситуація сталася вже після матчу
Одразу після матчу Україна – Швеція (1:3) головний тренер Синьо-жовтих Сергій Ребров відповідав на запитання журналістів. Пресслужба Української асоціації футболу (УАФ) зацензурувала питання щодо можливої відставки фахівця.
Що потрібно знати
- Україна програла Швеції
- УАФ опублікувала стенограму пресконференції Реброва без запитань та відповідей про відставку
- У мережі критикують і Реброва, і Шевченка
Після критики у мережі УАФ виправила текст заяв Реброва. Про це повідомляє Tribuna.
Останнє. І, схоже, найгірше.
Колись Українська асоціація футбол декларувала відкритість у своїх діях.
Сьогодні УАФ опублікувала шифр післяматчевого "спілкування Сергія Реброва з представниками ЗМІ". І це дічь.
Текст абсолютно не відповідає тому, що відбувалось на пресконференції. Те, що опублікувала УАФ на своєму офіційному сайті, — паралельна реальність.
+ зацензуровані питання про відставку.
+ вигадані цитати Реброва.
Це не про те, що текст причесано, це про те, що текст тупо вигадано і зацензуровано складні питання і непрості відповіді.
Цей прокол УАФ не залишився непоміченим у мережі. Користувачі активно критикують голову організації Андрія Шевченка.
Збірна України не змогла кваліфікуватись на ЧС-2026. Для виходу на Мундіаль Синьо-жовтим необхідно було виграти два матчі на шляху B європейського плей-оф. Тепер шведи за путівку на Мундіаль проведуть дуель проти Польщі. У разі успіху скандинави зіграють на ЧС-2026 у групі F разом із Нідерландами, Японією та Тунісом. Мундіаль пройде у червні/липні 2026 року в США, Канаді та Мексиці. На українців чекає товариська гра з албанцями (31 березня).