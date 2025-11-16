Сборная Украины обыграла Исландию в "матче жизни" (видео)

Украинцы забили победный гол со стандарта

В воскресенье, 16 ноября, сборная Украины по футболу сыграла ключевой поединок в отборе на чемпионат мира-2026. Соперником Сине-желтых была команда Исландии.

Что нужно знать

Украина принимала Исландию в Польше

В первом тайме Цыганков пробил в перекладину

Во второй половине встречи Зубков после стандарта принес Сине-желтым победу

Встреча, проходившая в Варшаве на стадионе "Войска Польского", завершилась со счетом 2:0 в пользу украинцев. Об этом сообщает "Телеграф".

Сине-желтые неплохо провели первый тайм, исполнили несколько хороших атак, однако забить так и не сумели. Лучшим моментом в первой половине встречи отметился Виктор Цыганков, который со средней дистанции пальнул в перекладину.

Во втором тайме украинцы контролировали мяч, владели ощутимым преимуществом. Исландцы играли по результату и закономерно ответили организованной "стеной" из футболистов вокруг своей штрафной. Тем не менее Викинги даже создали несколько убойных моментов у ворот хозяев, однако Трубин выручал. Под занавес встречи хозяева забили — на 83-й минуте Александр Зубков после подачи с углового головой переправил мяч в ворота соперников. В компенсированное время Алексей Гуцуляк удвоил преимущество Украины. Эта победа вывела Сине-желтых в плей-офф отбора, исландцы остались за бортом Мундиаля.

Украина – Исландия – 2:0

Голы: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Предупреждения: Малиновский, 75, Конопля, 85 – Йоуганнессон, 45+1

Украина: Трубин – Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля – Зубков (Сваток, 87), Ярмолюк (Шапаренко, 69), Калюжный, Малиновский (Гуцуляк, 77), Цыганков (Назарина, 87) – Ванат (Яремчук, 69)

Исландия: Олафссон – Эллертссон (Томассон, 86), Магнуссон, Ингасон, Паульссон – Гудмундссон А., Йоуганнессон, Гаральдссон – Торстейнссон (Гудйонсен Д., 86), Гудйонсен А., Виллюмссон (Гудмундссон Й., 65)

Статистика матча Украина - Исландия

Полный видеообзор матча Украина — Исландия:

Итоговая турнирная таблица в группе D отбора на ЧМ

Напомним, в первой игре отбора на ЧМ-2026 футбольная Дружина проиграла Франции (0:2), после чего сыграла вничью с Азербайджаном (1:1). В 3-м туре украинцы обыграли на выезде Исландию (3:5), а в четвертом — Азербайджан (2:1). В 5-м туре Сине-желтые без шансов уступили Франции (0:4). Из нашего квартета напрямую на ЧМ квалифицировалась команда Франции.

Отметим, сборная Украины в 2025 году начала с неудачи в Лиге наций, где в 2-матчевом противостоянии уступила Бельгии за право выступать в Дивизионе А. Из-за провала в дивизионе B Лиги наций Сине-желтые потеряли возможность выхода на ЧМ-2026 через этот турнир.