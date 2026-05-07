Блогер-сплетник назвал истинную причину переезда Остапчука с семьей в Канаду, и речь не о детях

По словам Беспалова, шоумен еще вернется к "неньке"

Пока ведущий Владимир Остапчук готовит аудиторию к переезду своей семьи за океан, известный блогер-сплетник Богдан Беспалов озвучил собственную версию событий, существенно отличающуюся от официальной "семейной" истории.

Ранее жена шоумена Екатерина Полтавская заявила, что Владимир хочет быть ближе к своим детям от первого брака с Еленой Войченко, проживающими в Канаде. Отметим, что именно статус многодетного отца позволяет ему беспрепятственно пересекать границу во время военного положения. Однако, по информации Беспалова, реальные планы шоумена далеки от родительских обязанностей.

Блогер утверждает, что Остапчук планирует поселиться совсем в другом городе, чем дети. На самом же деле движущей силой стала давняя амбиция — покорение иностранной аудитории.

Это была влажная мечта Владимира. Он очень давно хотел туда приехать. Он искренне уверен, что там он будет супер востребован. У него же прекрасный английский Богдан Беспалов

Остапчук с детьми от первого брака – дочь Эмилия и сын Эван

По мнению сплетника, решение об отъезде обусловлено тем, что в Украине карьера Остапчука постепенно "затихает". Несмотря на то, что его приглашают на мероприятия, прежней популярности уже нет. Однако адаптация в Канаде может стать для шоумена холодным душем.

Мы видим этот тотальный разрыв связи с Родиной. Вот они выезжают, а потом через год-два мы с вами увидим: "Мы вернулись, потому что мы патриоты, потому что мы поняли, что не можем жить без неньки, потому что нам здесь хорошо". А на самом деле, в чем дело? В том, что не сложилась карьера, бабла не заработали и вернулись Богдан Беспалов

Блогер также сравнил ситуацию Остапчука с другими звездами, например Еленой Филоновой или Юлией Саниной, намекая, что украинские артисты за рубежом часто не находят финансового успеха и вынуждены возвращаться туда, где их знают и любят.

Раньше мы писали, как нынешняя жена Остапчука его унизила. Ей намекнули на бывших скандальных шоуменов.