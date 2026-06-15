"Прикольно, но простовато": Эктор Хименес-Браво удивил выбором дешевых часов

Шеф-повар выбрал сравнительно дешевые часы

Украинский шеф-повар и телеведущий Эктор Хименес-Браво, которого зрители знают по проекту "МастерШеф", засветил интересный аксессуар на запястье. На одном из недавних фото знаменитость появился в часах французского бренда Briston.

На модель Эктора обратили внимание авторы популярной страницы Threads, которая специализируется на часах знаменитостей. Они отметили, что телеведущий носит Briston Clubmaster Sport Chrono Black, стоимость которого составляет 350 евро.

В отличие от многих звезд, предпочитающих дорогие Rolex, Patek Philippe или Omega, Хименес-Браво избрал менее известный бренд. Briston был основан во Франции в 2013 году и за относительно короткое время успел обрести популярность среди ценителей необычного дизайна.

Часы Эктора Хименеса-Браво. Фото: threads

Судя по фотографии, Эктор выбрал модель с черным циферблатом и светлым текстильным ремешком. Такие часы хорошо сочетаются с повседневным стилем, а их стоимость в несколько сотен евро делает аксессуар более доступным, чем большинство моделей, которые обычно можно увидеть на руках мировых знаменитостей.

В комментариях к сообщению мнения о выборе Эктора оказались преимущественно положительными, хотя не обошлось и без критики. Некоторые пользователи отметили, что часы выглядят стильно, но назвали их довольно простыми. Другие же, напротив, похвалили модель, отметив, что уже имеют несколько часов линейки Clubmaster и довольны их качеством. В то же время, один из владельцев Briston пожаловался на небольшой недостаток. По его словам, в версии с зеленым циферблатом сложно идеально выставить стрелку хронографа на отметку "ноль"

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